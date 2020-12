Diese Rolle spielen Advent und Pandemie beim Stromverbrauch im Altenburger Land

Altenburger Land

Wenn die Sonne untergeht, gehen im Advent die Lichter an – an Schwibbögen, Weihnachtsbäumen und Lichterketten am Haus. Doch laufen deshalb die Kraftwerke heiß und explodieren eigentlich die Stromrechnungen für den Dezember? Die LVZ hat sich deshalb bei den beiden regionalen Energieversorgern Ewa und EnviaM umgehört, was zum Ende des Jahres noch alles durch die Stromkabel gequetscht werden muss.

Die kurze Antwort: Im Dezember zieht der Stromverbrauch deutlich an. Das belegen die Zahlen der Envia. Während die Auswertung für diesen Monat noch aussteht, lässt sich der Sprung jedoch auch aus den Daten des Vorjahres herauslesen. So lag der durchschnittliche Stromverbrauch pro Privatkunde im November bei 175,1 Kilowattstunden und stieg im Dezember auf 215,7 Kilowattstunden an. „Naturgemäß steigt der Stromverbrauch der Privathaushalte in Herbst und Winter und speziell der Advents- und Weihnachtszeit im Vergleich zum Rest des Jahres an. Ursachen dafür sind der höhere Stromverbrauch für Beleuchtung und Heizung“, erklärt dazu Envia-Pressesprecher Stefan Buscher.

Wer am ersten Weihnachtstag einen traditionellen Braten in den Ofen schiebt, opfert dafür im Schnitt zwölf Kilowattstunden. Das geht jedenfalls nach Angabe von Stefan Buscher aus den Zahlen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft hervor.

Welchen Sprung die Stromzähler der Ewa-Kunden im Dezember machen, ist hingegen nicht ganz klar. „Eine Analyse der Zahlen nach Monaten und Haushalten ist technisch nicht möglich, da die entsprechenden Zähler nur einmal im Jahr abgelesen werden“, teilt der Energieversorger auf Anfrage mit.

Abzusehen ist jedoch offenbar, dass der Stromverbrauch der Ewa-Kunden über das ganze Jahr betrachtet sinkt. Denn in 2020 war der pro Haushalt mit 1724 immerhin 69 Kilowattstunden unter dem Vorjahresmittel. „Diesen Trend beobachten wir schon seit den letzten Jahren und begründen uns diesen mit dem Trend zu kleineren Personenzahlen je Haushalt und steigender Energieeffizienz der Haushaltsgeräte“, so der Erklärungsversuch der Ewa.

Welche Rolle spielt Corona?

Doch dann gab es mit der Coronapandemie noch einen weiteren potenziellen Verbrauchsfaktor, der in diesem Jahr eine Rolle spielte. Was lief auf dem Stromzähler also anders, als im Frühjahr aufgrund des zunehmenden Infektionsgeschehens vor allen Dingen viele Arbeitnehmer mit klassischen Bürojobs ins Homeoffice gewechselt sind? Offenbar nicht viel. Denn während ganz individuell betrachtet die ein oder andere Stromrechnung für dieses Jahr sicherlich höher als normal ausfallen wird, hat sich im Durchschnitt wenig getan. Weder Ewa noch Envia konnten Auffälligkeiten oder wesentliche Veränderungen ausmachen.

Was jedoch so sicher wie das Amen in der Kirche scheint: das deutliche Verbrauchsplus während der Weihnachtsfeiertage. Dazu Envia-Sprecher Stefan Buscher mit weiteren Zahlen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft ( BDEW): „Hochgerechnet auf alle Haushalte in Deutschland werden am 25. Dezember etwa 120 Millionen Kilowattstunden mehr Strom verbraucht als im Jahresdurchschnitt. Dies entspricht dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von rund 34 000 Haushalten. An einem durchschnittlichen Tag beträgt der Stromverbrauch aller deutschen Haushalte nach BDEW-Angaben etwa 360 Millionen Kilowattstunden Strom. Am ersten Weihnachtstag sind es laut BDEW rund 480 Millionen Kilowattstunden Strom. Am zweiten Weihnachtstag normalisiert sich die Situation wieder, da viele Familien einen Ausflug machen oder auswärts essen gehen.“ Nur ist letzteres aufgrund der aktuell geltenden Bestimmungen in diesem Jahr natürlich kaum möglich.

