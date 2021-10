Diese Warnstufe hat Folgen

Altenburg

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Landkreis ab Samstag in der höchsten Thüringer Corona-Warnstufe wiederfindet, ist leider ziemlich hoch. Die Auswirkungen dieser Einstufung sind zwar nicht mit einem neuerlichen Lockdown zu vergleichen, die drohenden Einschränkungen aber noch immer schlimm genug.

Rattenschwanz von Auswirkungen

Und sie treffen bei weitem nicht nur die Menschen, die sich weder als geimpft noch genesen ausweisen können und nun beispielsweise für Restaurantbesuche laut der seit Sonnabend geltenden, verschärften Corona-Verordnung des Landes zwingend einen sündhaft teuren negativen PCR-Test brauchen. Ganz im Gegenteil, es dürfte einen Rattenschwanz von Auswirkungen nach sich ziehen. So haben einige Kindertagesstätten bereits die Öffnungszeiten ab Montag verkürzt, weil nicht ausreichend Personal zur Verfügung steht, um die dann geltenden Regeln einzuhalten. Die Altenpflegerin aber, die ihr Kind erst um 8 Uhr in die Kita bringen kann, kommt verspätet auf Arbeit und fehlt im Team.

Auch Personalmangel könnte hinzukommen

Wenngleich immer wieder betont wird, dass Geimpfte im Fall des Falles einen milden Verlauf haben und somit nicht ins Krankenhaus müssen, so werden sie doch krankgeschrieben und ihr unmittelbares Umfeld in Quarantäne geschickt. Angesichts der vermuteten Grippewelle und schon jetzt deutlich zunehmender grippaler Infekte wird es an vielen Stellen gravierenden Personalmangel geben, den alle schmerzlich zu spüren bekommen.

Das Altenburger Land hat derzeit eine Inzidenz wie zuletzt im Januar, aber nur eine Impfquote von 56,4 Prozent. Es dürfte also noch lange nicht vorbei sein mit dem Thema Corona, von dem die meisten nichts mehr hören und sehen wollen.

Von Ellen Paul