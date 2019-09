Der Feuerwehr-Pokallauf in Burkersdorf hat an diesem Wochenende das Vierteljahrhundert voll gemacht. Seit 25 Jahren engagiert sich der örtliche Verein mit Unterstützung vieler Helfer für den Feuerwehrsport. Entsprechend groß war die Freude über die Besucherzahlen am Wochenende.