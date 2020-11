Altenburg

Es gibt derzeit keine Hotspots im Altenburger Land, doch die Arbeit des Gesundheitsamtes wird dadurch nicht einfacher. Täglich steigt die Zahl der Corona-Infektionen an - 27 neue Fälle waren es am Dienstag, am Mittwoch elf. Zehn der insgesamt 377 Infizierten werden aktuell stationär behandelt, 136 sind genesen. Immerhin: Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der gemeldeten Infektionen auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche, ist am Mittwoch laut Gesundheitsamt wieder deutlich gesunken, auf 124,1. Doch die vielfach schwierigen Rückverfolgungen der Ansteckungen machen zu schaffen.

30 Prozent der Infektionen nicht zuordenbar

Etwa 30 Prozent der Infektionen, teilte die Behörde mit, sind nicht zuzuordnen. Das heißt, es ist unklar, wann und wo sich die Betroffenen infiziert haben. „Im Gegensatz zur ersten Welle im Frühjahr ist das Infektionsgeschehen inzwischen wesentlich breiter gestreut und diffuser“, konstatierte Amtsarzt Professor Stefan Dhein. Dabei gebe es einen engen Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen in den Nachbarlandkreisen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, insbesondere wegen der vielen Berufspendler. Deshalb sei es momentan sinnvoll, die Schutzmaßnahmen im Landkreis in gleicher Weise durchzuführen wie in den Nachbarregionen. Seit Montag gilt im Altenburger Land die Thüringer Sondereindämmungsmaßnahmenverordnung.

Von Kay Würker