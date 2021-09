Altenburg

Die Mühlen der Behörden mahlen langsam. Hatte der Bund bereits Mitte März 2019 beschlossen, die Digitalisierung der Schulen mit über fünf Milliarden Euro voranzutreiben, kommt das Geld erst jetzt und auch nur nach und nach an der Basis an. Dabei machte die Corona-Krise schmerzlich klar, wie wichtig und dringend nötig ein digitales Aufrüsten in Sachen Bildung ist. So vergab der Hauptausschuss des Altenburger Stadtrats erst am Montag – und damit fast zweieinhalb Jahre nach dem Beschluss – größere Aufträge für Notebooks und interaktive Tafeln.

Geräte für fast 335.000 Euro

Nach einer ersten Bestellung von Laptops fließen nun in der zweiten Runde aus dem Digital-Pakt Schule Teil I gut 335 000 Euro an Altenburger Bildungseinrichtungen. Am Ende werden es aus dem Topf für „die IT-Bildungsinfrastruktur und Ausstattung der Schulen“ etwas mehr als 851 000 Euro sein. Wann das Geld vollständig geflossen und alle Geräte vor Ort sein werden, kann derzeit aber niemand so genau sagen. Die Stadt peilt das laut stellvertretendem Rathaussprecher, Marcel Schmidt, in den nächsten zwei Jahren an.

50 interaktive Tafeln und 90 Notebooks für drei Schulen

Zunächst profitieren von den drei Beschlüssen des Ausschusses vor allem die Lernenden der Wilhelm-Busch-Grundschule, der Erich-Mäder-Gemeinschaftsschule und der Regelschule Gebrüder Reichenbach. Ganz konkret bekommen die drei Schulen in städtischer Trägerschaft nun für gut 228 000 Euro 50 interaktive Tafeln und das auch noch von einer Altenburger Firma. Zumindest liefert sie die Whiteboards. Für weitere knapp 35 000 Euro kommen von einem Unternehmen aus Weimar 90 Notebooks plus Notebook-Wagen, was drei Klassensätzen entspricht – je einer für jede Schule. Damit ist die digitale Ausstattung dieses Schul-Trios komplett, die übrigen Einrichtungen folgen später.

Weitere 105 Laptops für Lehrer

Mit der Bestellung sind die Geräte aber noch nicht da, geschweige denn einsatzbereit. „Bei den Tafeln ist die Lieferung und Installation in den Schulen Anfang 2022 geplant“, erklärt Schmidt auf Nachfrage. Etwas schneller geht es hingegen bei den Laptops. Hier rechnet die Stadt damit, dass sie bereits Ende September geliefert werden. „Im Anschluss, also im Herbst, werden sie dann verteilt.“

Gleiches gilt für den dritten Auftrag über die Lieferung von weiteren 105 Laptops für Lehrerinnen und Lehrer, die dieselbe Weimarer Firma bis Monatsende zugesagt hat. Diese werden in den Folgewochen laut Schmidt dann komplett an die Lehrenden gehen und zwar quer auf alle Altenburger Schulen verteilt. Von dem Auftrag in Höhe von fast 72 000 Euro profitieren also mehr Bildungseinrichtungen als die Mäder-, die Reichenbach- und die Busch-Schule.

Stadt legt auf Fördersumme drauf

Im Gegensatz zu den Tafeln und den Schüler-Notebooks kommen die Gelder für die Lehrer-Laptops allerdings aus einem anderen Topf, nämlich aus dem Teil VI des Digital-Pakts, der dem Kauf von „schulgebundenen mobilen Endgeräten für Lehrkräfte“ dient. Mit dieser Summe ist der Topf für Altenburg aber schon mehr als erschöpft. Denn die Mehrkosten des Auftrags, der 286,65 Euro über der Fördersumme liegt, legt die Stadt aus eigener Tasche drauf.

Von Thomas Haegeler