Altenburg

Die Apotheken im Altenburger Land bereiten sich auf eine größere Nachfrage nach dem neuen digitalen Impfausweis des Bundes vor. Voraussichtlich ab Montag soll dort das Zertifikat per Download erhältlich sein. Dieser sogenannte CovPass, der EU-weit anerkannt wird, löst zugleich das Thüringer Pilotprojekt des elektronischen Impfnachweises ab.

Die Apotheken sollen ab Montag in der Lage sein, für ihre Kunden über ein zentrales Onlineportal das jeweilige Impfzertifikat abzurufen. „Benötigt werden dafür der Personalausweis und Dokumente mit den persönlichen Impf-Daten des Kunden“, erklärt der Altenburger Apotheker Lutz Gebert. Das Zertifikat mit QR-Code kann dann ausgedruckt werden – oder per Smartphone eingescannt, um es in die CovPass-App oder die Corona-Warn-App einzupflegen.

„Nicht gleich am Montag kommen“

„Ich rate allerdings allen Interessierten, nicht gleich am Montag zu kommen“, fügt Gebert an. Es sei noch eine Einarbeitungszeit in die technischen Details nötig. Der Apotheker rechnet außerdem mit Warteschlangen insbesondere in Stoßzeiten, weil die Dateneingabe pro Kunde etwas Zeit brauche. „Es ist angesichts dieses Zeitaufwandes auch möglich, dass nicht alle Apotheken diesen Service anbieten.“ Günstig für einen Apothekenbesuch sei in der Regel die Mittagszeit.

Wobei viele Impfnachweis-Interessenten gar nicht in die Apotheke müssen. Wer bereits über das Thüringer Pilotprojekt einen persönlichen Download-Link erhalten hat, könne diesen nutzen, um dort nun auch das neue Zertifikat herunterzuladen, teilt die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) mit. „Und wer in Zukunft den vollständigen Impfschutz erhält, bekommt den Link per E-Mail oder SMS zugesandt, sofern man die Option bei der Buchung auswählt“, sagt KVT-Sprecher Matthias Streit.

CovPass-Anforderung per Internet möglich

Wer bereits in den Thüringer Impfstellen oder Impfzentren geimpft wurde und noch keinen elektronischen Nachweis bezogen hat, könne den CovPass unter www.impfen-thueringen.de/impfbescheinigung/ anfordern. „Eine nachträgliche Ausstellung vor Ort in den Impfzentren ist nicht möglich“, betont der Sprecher.

In den Arztpraxen werde es voraussichtlich erst ab Juli flächendeckend möglich, den CovPass auszustellen, so die KVT.

Von Kay Würker