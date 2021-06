Digitaler Impfnachweis statt gelbes Heftchen: Auch Covid-19-Spritzen in Arztpraxen sollen handyfähig werden

Altenburg

Ein digitaler Covid-19-Impfnachweis für alle: Das Bundesgesundheitsministerium macht damit jetzt ernst. Die kostenlose und freiwillig nutzbare CovPass-App soll noch diese Woche kommen, ab nächsten Montag soll auch das elektronische Zertifikat abrufbar sein, mit dem die App gefüttert wird.

Zum Beispiel in den Apotheken, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände mitteilte. Wer dort seinen gelben Impfpass oder ein vergleichbares Papier vorlegt, soll dort im Gegenzug den QR-Code fürs Smartphone bekommen. Allerdings: Ob alle Apotheken im Altenburger Land den Service anbieten und ob der Start tatsächlich am 14. Juni klappt, war am Mittwoch noch unklar.

Warten auf genaue Vorgaben

Das Thema werde gerade bei der Landesapothekerkammer erörtert, teilte der Altenburger Apotheker Lutz Gebert mit. Es gebe noch einige Absprachen zu treffen. Auch Olaf Stenzel, Inhaber der Apotheke am Löwen in Lucka, wartet noch auf offizielle Informationen, nachdem er vom Vorstoß des Bundesgesundheitsministeriums aus den Medien erfahren hat. „Ich stehe dem Thema aufgeschlossen gegenüber, warte aber noch auf ein Schreiben des Landesapothekerverbandes“, sagte er.

Modellprojekt ohne die Arztpraxen

Interessant ist die CovPass-App insbesondere für Personen, die in einer Arztpraxis geimpft wurden. Denn sie hatten bislang in Thüringen keine Chance auf einen digitalen Impfnachweis. Anders als all jene, die in Impfzentren ihren Coronaschutz erhielten. Denn in Thüringen läuft – wie auch in Brandenburg – bereits seit Mai ein Modellprojekt, über das sich Geimpfte via Online-Link ein Zertifikat mit QR-Code herunterladen können. Die Datenbasis dafür bilden die Terminbuchungen in den Impfzentren. Rund 172 000 Menschen nutzten im Freistaat bereits diesen Service, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) am Mittwoch auf Anfrage mit.

Wer sich bereits um ein solches Zertifikat gekümmert hat, kann mit wenigen Handgriffen auf die App umsatteln. Der QR-Code aus dem Modellprojekt lasse sich in die CovPass-App einbinden, erklärte KVT-Sprecher Matthias Streit: „Einfach noch mal den Link verwenden, der per E-Mail oder SMS an die Geimpften versendet wurde.“

Von Kay Würker