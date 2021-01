Altenburg

Aufgabenbearbeitung am heimischen Schreibtisch, Schulstunden per Videokonferenz: So sieht der Alltag zahlreicher Schüler im Altenburger Land während des erneuten Lockdowns in diesen Tagen aus. Doch nicht überall scheint die Distanz-Beschulung reibungslos abzulaufen. Das zumindest legen Wortmeldungen von Eltern nahe, die sich an die LVZ gewandt haben.

Mutter: Kaum Kontaktmöglichkeiten, nur sporadische Aufgaben

Eine davon ist Melanie Schneider*. Ihr Sohn besucht das Altenburger Friedrichgymnasium, bereitet sich gerade auf die in der zehnten Klasse anstehende Besondere Leistungsfeststellung vor. Das allerdings, so Schneider, funktioniere aus ihrer Erfahrung derzeit eher schlecht als recht. „Seit Mitte Dezember lernt mein Sohn wieder von zuhause aus. Allerdings gibt es seitdem nur sporadisch Aufgaben und das auch nicht für jedes Fach“, schildert sie ihre Situation. Auch Online-Videokonferenzen zwischen Klassen und Lehrern seien eher die Ausnahme. „Konkret habe ich das bei genau einem Lehrer gesehen.“ Obendrein gestalte sich die Kommunikation mit den Verantwortlichen schwierig. „Ich habe vormittags versucht, die Schule zu erreichen – ohne Erfolg“, berichtet sie. Auch der Klassenlehrer sei kaum greifbar.

Anzeige

Dabei sei gerade angesichts der bevorstehenden Prüfungen regelmäßiger Online-Unterricht wichtig. „Es bräuchte für jeden Tag und jede Unterrichtsstunde angemessene Aufgaben. Sowas gab es ja im Dezember auch schon mal, warum dann jetzt nicht“, fragt sich Schneider. Dadurch würde sich für die Schüler auch wieder eine klarere Tagesstruktur ergeben, ist sie sich sicher.

Elternsprecher: Schulcloud ist Hindernis

Eindrücke, die Michael Rühlmann, Elternsprecher des Friedrichgymnasiums, so nicht ganz bestätigen kann. „Die Schule ist nach meiner Erfahrung gut erreichbar, die Leitung bemüht sich auch, den Kontakt zu halten“, betont er im Gespräch. Korrekt sei allerdings, dass manche Lehrer im digitalen Bereich besser bewandert seien, während andere eher Arbeitsblätter zur Verfügung stellten. Das größte Hindernis bilde aus seiner Sicht allerdings die Thüringer Schulcloud als zentrale Lernplattform. „Die Datenübertragung funktioniert hier nicht immer, auch die Zugriffsmöglichkeiten der Schüler sind mitunter begrenzt.“ Parallel sieht Rühlmann allerdings auch die Eltern in der Verantwortung. Diese müssten aktiv darauf hinarbeiten, dass ihre Kinder die Plattform auch nutzen.

Ausweichen auf das Wochenende

Von einem „sehr komplexen Thema“ spricht auch Schulleiter Thomas Lahr. Bereits im vergangenen Jahr habe man sich auf die jetzige Situation vorbereitet, alle Lehrer intern im Umgang mit der Schulcloud geschult, erklärt er. Umso ärgerlicher sei es da, wenn die Technik einen Strich durch die Rechnung mache. Entsprechend greife man daher auch zu ungewöhnlichen Methoden: „Ich selbst habe etwa den Unterricht für die Klausurvorbereitung auch schon mal auf das Wochenende verlegt, wenn die Verbindung stabiler ist“, teilt er mit. Obendrauf komme, dass manchen Schülern nach wie vor der Zugang zu schnellem Internet oder aber die nötige technische Ausstattung fehlt.

Lehrer leisten teils doppelte Stundenzahl

Ein normaler Schulalltag sei unter den derzeitigen Umständen nur schwer zu leisten, so Lahr. Das sei nicht zuletzt der Doppelbelastung des Kollegiums geschuldet. „Viele Kollegen müssen derzeit tagsüber den Präsenzunterricht in den Abschlussklassen abhalten und dann noch abends ihre anderen Klassen managen“, erklärt er. Der Arbeitsdruck sei gerade jetzt mit der Rückkehr der Abschlussklassen noch einmal gestiegen. „Durch die Klassenteilung geben die zuständigen Lehrer jetzt zum Teil die doppelte Stundenzahl.“ Auch die von manchen Eltern geforderte beständige Rückmeldung zu erledigten Aufgaben sei nicht immer leistbar. „Aber auch im regulären Unterricht kann nicht auf jede einzelne Aufgabe jedes einzelnen Schülers eingegangen werden“, betont er. Wenn dann noch Probleme – etwa beim Hochladen von Arbeitsblättern in die Schulcloud – hinzukämen, entstehe schnell ein verzerrter Eindruck.

Lahr : Gelassenheit auf beiden Seiten

Dabei, auch das sei ihm klar, könne es durchaus einmal vorkommen, dass Schüler länger auf Rückmeldung warten müssten, es auch Unterschiede zwischen verschiedenen Lehrern gebe. Dennoch sei das Kollegium enorm bemüht, jedem Schüler gerecht zu werden. „Ich sehe, wie sich viele Lehrer aufreiben und auch darunter leiden, dass ihre Schüler nicht da sind“, betont Lahr. Angesichts der derzeitigen Ausnahmesituation hofft er vor allem auf eines: Gelassenheit auf beiden Seiten.

*Name von der Redaktion geändert

Der andere Weg: So läuft Unterricht am Lerchenberggymnasium Einen etwas anderen Ansatz als im Friedrichgymnasium verfolgt man im Lerchenberggymnasium. Dort setzt man neben der Thüringer Schulcloud in diesen Tagen auch verstärkt auf die schuleigene Homepage, wie Schulleiterin Simone Preißler erklärt. „Dort werden für alle 24 Klassen jeweils die Aufgaben für die kommende Woche hochgeladen. Die Schüler vereinbaren dann mit den jeweiligen Lehrern, was zur Kontrolle zugeschickt wird. Parallel werden in der folgenden Woche die Lösungen für die Aufgaben eingestellt“, schildert sie den Ablauf. Gänzlich außen vor ist die Thüringer Schulcloud indes nicht. „Wir haben alle Lehrer für den Umgang mit dem Portal geschult“, so Preißler. Das Ergebnis: Mindestens ein Mal pro Tag halten Klassen- und Fachlehrer eine digitale Sprechstunde für eine komplette Klasse ab. Gerade der persönliche Austausch sei wichtig, das reine Abarbeiten von Aufgabenblättern ersetze nicht den direkten Kontakt zwischen Schülern und ihren Lehrern, ist sich Preißler sicher. Dieser sei zudem wichtig, um zu einer Leistungsbewertung zu finden. Die bisherige Rückmeldung aus der Schülerschaft gebe ihr Recht: Zwar seien beide Seiten noch in einem Lernprozess, insgesamt mit der Herangehensweise des Lerchenberggymnasiums jedoch sehr zufrieden, sagt die Schulleiterin.

Von Bastian Fischer