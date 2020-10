Altenburg

„Am Boden sieht das aus wie gehäckseltes Stroh“, erklärt Landwirt Jürgen Junghannß, „erst fressen sie den Stiel ab, bis die Pflanze umfällt, und dann fressen sie die Körner aus den Ähren.“ Die Rede ist von der Feldmaus, die Landwirte in der Region alle paar Jahre wieder um große Teile ihrer Ernte bringt. Auch in diesem Sommer erreichte die Feldmauspopulation in ganz Thüringen ihren Höhepunkt und löste eine neue Diskussion um die Bekämpfung des Mäusebefalls aus.

Feldhamster muss geschützt werden

Anfang Oktober entschied die Thüringer Landesregierung neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Feldmaus mithilfe von Rodentiziden, also chemischen Mitteln zur Bekämpfung von Nagetieren. Die Verwendung solcher Mittel ist aktuell nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, insbesondere mit Blick auf den Feldhamster: Der weltweit vom Aussterben bedrohte Nager ist auch auf Thüringer Feldern und Ackerflächen beheimatet und darf keinesfalls mit dem Gift in Berührung kommen. Somit ist die Verwendung der Rodentizide nur auf Flächen erlaubt, die zuvor von einem Gutachter als Feldhamster-frei erklärt wurden.

Im Altenburger Land sind solche Gutachten jedoch nicht mehr nötig: „Der Feldhamster ist in ganz Ostthüringen schon seit den Siebzigern ausgestorben und heute nur noch in Mittelthüringen verbreitet“, erklärt Berndt Apel vom Kreisbauernverband Altenburger Land.

Rodentizide sind umstritten

Trotzdem gibt es auch hier Kritik an der Schädlingsbekämpfung mit Rodentiziden. „So lange Gift in der Natur verwendet wird, sind wir nie glücklich“, erklärt der Altenburger Nabu-Vorsitzende Mike Jessat. „Wenn das Mittel nicht richtig angewendet wird, können die vergifteten Mäuse von Greifvögeln oder Füchsen, in Ortsnähe aber auch von Hauskatzen und Hunden gefressen werden.“

Berndt Apel vom Kreisbauernverband Altenburger Land hingegen sieht das Ganze ein wenig anders: „Das Präparat wird mit einer Legeflinte in das Mäuseloch gebracht und das Loch dann verschlossen“, sagt Apel, „so kommen in jedem Fall nur die Mäuse zu Schaden.“ Laut Apel benötigt jeder, der mit Rodentiziden arbeitet, einen entsprechenden Sachkundenachweis, um die korrekte Anwendung sicherzustellen.

Sachkundenachweis reicht nicht aus

Für Mike Jessat ist ein solcher Nachweis jedoch nicht genug. „Obwohl die meisten Landwirte sich sicher an die Vorgaben halten, gibt es überall schwarze Schafe“, findet der Naturschützer. „Sachkundig sein heißt nicht automatisch auch sachkundig handeln.“ Wenn die Mäuselöcher wegen des zusätzlichen Arbeitsaufwandes beispielsweise nicht ordentlich verschlossen würden, könnten die vergifteten Tiere ins Freie und das Gift somit in die Nahrungskette gelangen.

Politik muss vorausplanen

Auf der anderen Seite stehen Landwirte wie Jürgen Junghannß, die durch die Mäuseplage große Teile ihrer Ernte verloren haben und sich selbst mit den Rodentiziden kaum zur Wehr setzen können. „Wir haben im Spätsommer das ganze Feld umgepflügt, um die Mäuse zu vertreiben“, erklärt der Landwirt. Doch auch diese Methode ist laut Junghannß nicht optimal, denn sie setze viel CO frei, sei teuer und auch nicht gut für den Boden. Er hofft, dass die Politik aus dem Vorfall lernt und im Zukunft weitsichtiger plant: „Das ist eine wiederkehrende Sache, und wenn man jedes Mal erst im Notfall diskutiert, ist es meist schon zu spät für Entscheidungen.“

Lieber alternative Lösungen

Jessat hat Verständnis für die Bauern, würde aber trotzdem lieber eine alternative Lösungsmöglichkeit sehen. „Mit der Verwendung von Rodentiziden nimmt man in Kauf, dass die falschen Tiere sterben“, findet der Nabu-Vorsitzende. Die Feldmauspopulation sei zyklisch wie eine Sinuskurve und erreiche alle sechs bis acht Jahre ihren Höhepunkt, der Schädlingsbefall sei also ein absehbarer Schaden. „Vielleicht können Landwirte irgendwann so planen, dass die Erntejahre mit wenigen Schädlingen schlechte Ernten wie diese ausgleichen.“

Schritt in die richtige Richtung

Berndt Apel hingegen sieht den nun beschlossenen Kompromiss zumindest als Schritt in die richtige Richtung. „Trotzdem würde ich mir wünschen, dass wir nicht monatelang auf praxisferne Entscheidungen warten müssen,“ sagt Apel, „manchmal muss man auch einfach ein wenig Vertrauen in die Landwirte setzen.“

