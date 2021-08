Döner-Dominanz in Schmölln: So gelingt das Überleben trotz großer Konkurrenz

Schmölln

Es sind gerade mal knapp 500 Meter Luftlinie, auf der sich die fünf Geschäfte in der Schmöllner Innenstadt verteilen – und alle verkaufen das gleiche Produkt. Rund um den Marktplatz, an der Crimmitschauer und an der Alexander-Puschkin-Straße drehen sich täglich die Dönerspieße auf dem Grill. Die Konkurrenz in Sichtweite, ist spätestens ab elf Uhr Betrieb, das Mittagsgeschäft will sich keiner entgehen lassen. In Relation zu Schmöllns 13 600 Einwohnern wirkt das Angebot enorm – und doch scheint es für alle zu laufen.

Jeder Laden mit eigenen Spezialitäten

Direkt am Markt beheimatet ist der Schnellimbiss von Turan Aniz. Seit 14 Jahren betreibt er den Schnellimbiss Picobello dort. Ja, sagt der 54-Jährige auf Nachfrage zur Dönerdichte, natürlich sei Konkurrenz da. Er zeigt aus dem Geschäft, schräg gegenüber blickt er bereits auf den nächsten Dönerladen.

Pizza Schmölln gibts im Picobello Schnellimbiss. Quelle: Vanessa Gregor

Nur Döner und Dürüm gibt es im Picobello aber nicht, wie übrigens bei allen anderen Läden. Pizzen, Salate und Pommes stehen auch auf der Karte. Was aber hebt ihn von den anderen ab? „Die 51,“ sagt Aniz. „Pizza Schmölln.“ Die ist, entgegen der Erwartung, ohne Mutzbraten. Dafür unter anderem mit Dönerfleisch, Salami, Zwiebeln und Paprika.

Geschäft 2019 übernommen

In Sichtweite von Aniz steht der Hiwa-Grill. Das Geschäft ist größer, es gibt mehr Platz im Laden und vor der Tür. Kurz vor zwölf sind schon Gäste da, sitzen draußen in der Sonne mit Blick auf den Marktplatz – und dem Schnellimbiss Picobello. Hinter der Theke steht, zusammen mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, der junge Chef selbst. Gerade 25 Jahre alt ist er, vor zwei Jahren habe er den Grill von seinem Vater übernommen, erzählt Hüseyn Ali Baki.

Hüseyn Ali Baki sorgt beim Hiwa-Grill für zufriedene Kunden. Quelle: Vanessa Gregor

Und, was sagt er zur Konkurrenz und der Dönerdichte in der nahen Nachbarschaft? Er winkt ab, man kenne sich schon lange untereinander. Das sei, sagt er, daher weniger problematisch fürs Geschäft. Anders als Corona. „Das war schon ein Unterschied. Ich glaube, viele Kunden waren Zuhause und haben dann selber gekocht. Jetzt im Sommer gehen sie eher in den Garten“, vermutet er. Beim Hiwa-Grill wird auch geliefert, zur Coronazeit habe das viel ausgemacht. Dreiviertel der Bestellungen, schätzt Baki, seien das gewesen.

Der Chef sei erst nächste Woche wieder da, der ist im Urlaub, erklärt Vedat Süer, geschätzte 50 Meter weiter im Azad Grill in der Alexander-Puschkin-Straße 1. Der könne mehr sagen zur Lage. Süer steht selber jedoch bereits seit 13 Jahren am Grill dort und kennt das Geschäft ebenfalls gut.

Vedat Süer steht seit 13 Jahren hinter der Theke im Azad Grill. Quelle: Vanessa Gregor

„Ich habe nicht das Gefühl, das es Konkurrenz ist.“ Aber ja, natürlich seien es viele Dönerläden auf kurzer Strecke, bestätigt er. Das Geheimnis beim Azad-Grill verrät er auch: „Ich mache fast alles selber.“ Die Soßen seien das Ding im Azad-Grill, der sich schon seit Anfang der 2000er in Schmölln behauptet.

Döner ist nicht das Hauptgeschäft

Getan ist es damit noch nicht. Nochmal einige Meter weiter bietet Kahlon Pizza Service neben indischen Spezialitäten auch das eine: Döner. Für Pardeep Singh Kahlon, den Inhaber, ist es daher kein Gefühl von Überangebot oder Konkurrenz. „Es ist halt das, was die Leute verlangen,“ sagt er zu seiner Entscheidung, den Döner mit auf die Karte zu nehmen.

Pardeep Singh Kahlon war als einer der ersten am Platz in Schmölln. Quelle: Vanessa Gregor

Als er kam, erzählt er, war er fast allein mit seinen Angebot, das war vor 22 Jahren. „Indisch ist bei uns am meisten nachgefragt.“ Auch deshalb ist er ein wenig außerhalb der Konkurrenz. Kahlon findet, dass sich das, trotz der kleinen Stadt, immer noch gut verteile.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ganz anderen Herausforderungen als der nahen Konkurrenz steht Engin Eren derzeit gegenüber. Es sei gerade schlechtes Timing für ein Gespräch, entschuldigt er. Mittwochmittag kommt die Kundschaft nacheinander in den Laden, der Chef von Restaurant und Pizzeria Zaza hat zu tun.

Engin Eren im Zaza. Quelle: Vanessa Gregor

„Ich mache hier mein Ding“, sagt er in einer ruhigen Minute – über die anderen macht er sich also weniger Gedanken. Mehr dafür über die Baustellen in der Stadt, die gerade das Geschäft nicht einfacher machten und den Verkehr ablenkten, erzählt Eren. Zeit für ein Foto hat er gerade noch, da steht schon der nächste Mittagsgast am Tresen.

Von Vanessa Gregor