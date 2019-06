Altenburg

Die Erfolgsstory des jährlichen Sommerevents des Theaters auf dem Altenburger Marktplatz geht weiter. Erneut erlebte am Wochenende ein begeistertes Publikum ein hochkarätiges Open-Air-Konzert bei mediterranem Wetter, sodass man die gute Stube der Skatstadt offiziell zur „Arena von Verona Mitteldeutschlands“ erklären sollte. Das für 2020 angekündigte Thema mit Melodien aus Verdi- und Puccini-Opern erspart sowieso jede Reise in die italienische Opern-Freiluft-Hochburg.

Ein Pfand des Erfolges des Sommerevents auf dem Markt ist zudem die jährlich unterschiedliche Thematik. Diesmal waren Chansons von Edith Piaf und Jaques Brel angesagt, kongenial interpretiert von Vasiliki Roussi und Dominique Horwitz – den beiden wohl besten Protagonisten in Europa, wenn es um die Piaf und um Brel geht.

Horwitz hat theatralisches Talent

Es gibt einen legendär gewordenen „Spiegel“-Satz über den belgischen Liederkomponisten und Sänger Jaques Brel, in dem es heißt, er sei „ein singendes Tier“. Man bezieht sich dabei auf sein sängerisches Vermögen und sein überragendes theatralisches Talent. Das bringt auch Horwitz auf die Bühne, wenn es scheint, dass er sich vollkommen verausgabt, wenn er die Inhalte der Brelchen Chansons wie zärtliche Gewalt oder süßen Schmerz, wie Wehmut oder Humor bis zur Ekstase deutlich macht.

Wer Jaques Brel erlebt hat und nun Dominique Horwitz, kommt zu der Überzeugung: Nur er kann in dessen Tierhaut schlüpfen, zumal es scheint, als wären Brels Lieder für ihn geschrieben. Wenn er seine Stimme und seinen Körper bis zum Äußersten strapaziert, um die Figuren der Lieder wie in kleinen Theaterstücken ihre Freuden und Leiden hinausschreien zu lassen, dann wird man ergriffen oder emotional gestärkt, immer aber hineingerissen in einen mächtigen Gefühlsstrudel, der gespeist wird von einer verführerischen Verführbarkeit. Das macht die Begegnung mit dem in der Nähe von Weimar mit seiner Familie lebenden Sänger, Bühnen- und Filmschauspieler sowie Schriftsteller („Der Tod in Weimar“) so unvergesslich. Keiner kann so den Jaques Brel geben wie er und keine die Edith Piaf so wie die Griechin Vasiliki Roussi.

Roussi ist fürs Publikum keine Unbekannte

Ihre Einbeziehung als Sängerin von Chansons der Edith Piaf in die Ballettaufführung „La vie en rose“ in der Choreografie von Silvana Schröder am hiesigen Theater, wofür sie enthusiastisch vom Publikum gefeiert wurde, war wohl der auslösende Fakt, dass Roussi für dieses Sommer-Event verpflichtet wurde. So war sie für einen Teil des Publikums keine Unbekannte mehr.

Wie Horwitz auch kann sie nicht nur singen, sondern auch tanzen und ist zudem eine anerkannte Schauspielerin. Sie hat vor allem in Musicals an vielen deutschen Bühnen gearbeitet, sodass das umfangreiche Werk der Piaf nur einen Teil ihres Repertoires darstellt, aber einen exklusiven. Und wie exklusiv bewies sie gleich zweimal am Wochenende auf dem Altenburger Markt.

Sie spielt diese Piaf als Hauptrolle in einem Musical in Stuttgart mit stets andauerndem Erfolg. „Ich finde Befriedigung, wenn das Haus voll ist“, hat sie einmal gesagt. Die große Publikumsresonanz am Freitag und Sonnabend dürfte ihr also sehr gefallen haben. Neben ihrer Piaf-Stimme hat sie noch etwas, was sie auszeichnet: eine absolute Authentizität als Ausdruck ihrer schauspielerischen Reife. Das zeigte sich vor allem in den Chansons „Hymne a l‘amour“, „La foule“ und „Bravo pour le clown“.

Ein französischer Abend durch und durch

„Vive la France“! konnte über dem gesamten Abend stehen: französische Musik, französische Sprache, ebensolche Sängerin und Sänger – und ein französischer Dirigent als Chef des Theaters: Laurent Wagner. Er gab dem gesamten Abend einen sicheren musikalischen Ablauf und führte das Orchester zu einer Begleitung, die der Sängerin und dem Sänger genügend Raum ließ für deren individuelle Gestaltung der Lieder.

Die Altenburger und ihre Gäste zeigten sich als ein begeisterungsfähiges, klatschfreudiges und den ganzen Abend hindurch sehr aufmerksames Publikum. Hier weiß man noch, was man der Kunst schuldig ist. Und dass erst am Sonntagmorgen Landregen einsetzte, war ein Gnadenakt der Natur an das Theater und sein Publikum.

In Gera ist die Open-Air-Veranstaltung am 22. Juni, 21 Uhr, und am 23. Juni, 20 Uhr, auf der Veolia-Bühne im Hofwiesenpark zu erleben. Karten unter Tel. 03447 585160 oder 0365 8279105.

Von Manfred Hainich