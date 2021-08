Doppel-Fete soll im September nach Meuselwitz locken

Meuselwitz

Das diesjährige Stadtfest ist zwar abgesagt (LVZ berichtete), ganz ohne Feier soll es in Meuselwitz allerdings trotzdem nicht zugehen: Für den 3. und 4. September sind in der Schnauderstadt gleich zwei Großveranstaltungen geplant.

Rammstein-Cover am Freitagabend

Verantwortlich zeichnet in beiden Fällen das Team von Mr. Bob’s Butterburger, das seit diesem Jahr in der Orangerie betrieben wird. Gemeinsam mit den Veranstaltungstechnikern von „Party 4 You“ soll an beiden Tagen ein Musikprogramm geboten werden. Den Auftakt bildet dabei am Freitag ein Abend unter dem Motto „Rock an der Schnauder“, zu dem die Veranstalter mit der Rammstein-Coverband „Weissglut“ schwere Geschütze auffahren. Die Macher versprechen eine entsprechend der großen Vorbilder ausstaffierte Show. Als Anheizer wurde zudem „Der Hauer“ verpflichtet.

Oktoberfeststimmung zum Sonnabend

Deutlich entspannter soll es dafür dann am Sonnabend zugehen, der unter einem Oktoberfest-Motto steht. Für passende Unterhaltung wird laut Veranstalterangaben an diesem Abend die Oktoberfestband „Wies’n Power“ sorgen.

Umfassendes Sicherheitskonzept

Steigen sollen die beiden Feten dabei auf dem Areal hinter der Orangerie, der davor liegende Von-Seckendorff-Park bleibt von den Veranstaltungen unberührt. Derzeit befinden sich die Veranstalter in Verhandlungen, um nahe dem Festgelände ausreichend Parkplätze zu gewährleisten. Die Anträge zur Durchführung der Veranstaltung sind inzwischen im Rathaus eingegangen.

Das Gelände selbst soll im Sinne des Infektionsschutzes während der Veranstaltung eingezäunt werden. Die Besucherzahl wird daneben auf 999 Personen limitiert. Zusätzliche Sicherheit soll ein Einbahnstraßensystem samt separater Ein- und Ausgänge gewährleisten. Auf dem überdachten Areal werde man zudem auf die Einhaltung des Mindestabstands achten, heißt es von Seiten der Veranstalter. Ob darüber hinaus noch weitere Maßnahmen ergriffen werden, steht aktuell noch nicht fest. Dies hänge von der zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Verordnung des Landes ab. Das aktuelle Regelwerk läuft Ende August aus.

Vorverkauf ab Mittwoch

Karten für die Veranstaltungen schlagen mit 15 Euro pro Abend zu Buche, alternativ können Wochenend-Tickets zu 25 Euro gelöst werden. Der Vorverkauf startet ab dem 11. August, Tickets sind dann beim Fahrraddienst Mende in Altenburg, bei ES Getränke in Göllnitz, bei Mr. Bob’s Butterburger und im Handyfritz Meuselwitz erhältlich.

Von Bastian Fischer