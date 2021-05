Doppelter Geldbörsen-Diebstahl in Gößnitzer Supermarkt

Gößnitz

Gleich doppelt haben sich Langfinger in Gößnitz am Eigentum von Senioren zu schaffen gemacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten es die Unbekannten am Freitag gegen 11 Uhr auf die Geldbörsen zweier 70-Jähriger abgesehen. Tatort war ein Supermarkt in der Zwickauer Straße. Einer der beiden geschädigten Rentner hatte sein Portemonnaie in einer am Einkaufswagen zurückgelassenen Tasche deponiert – die Täter griffen in einem unbeobachteten Moment zu. Bei dem anderen Senior wurde die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet, berichtete die Polizei. Und warnt noch einmal eindringlich, keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt zu lassen.

Von LVZ