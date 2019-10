Doppeltes Familientreffen zum Philharmonischen Schlosskonzert in Altenburg

Altenburg

Das 19. Philharmonische Schlosskonzert im Festsaal des Schlosses am vergangenen Sonntagabend war ein Auftakt nach Maß der neuen Konzertsaison des Theaters in Altenburg – und ein musikalisches Ereignis dazu.

Ungewöhnliches Konzertformat

Ein voll besetzter Festsaal, ein ungewöhnliches Konzertformat mit ausschließlicher Musik aus einer Musikepoche, der Romantik nämlich, und die noch zeitlich eng begrenzt auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, ein reines Familienkonzert der beiden hochromantischen Komponistendynastien Mendelsohn und Schumann mit der Seltenheit von zwei weiblichen Komponistinnen und zwei männlichen Komponisten in der Verwandtschaftsbeziehung Bruder und Schwester und Ehemann und Ehefrau – das sind Fanny Hensel und Felix Mendelssohn Bartholdy und Clara und Robert Schumann.

Anlass für dieses Zweifamilienkonzert ist der 200. Geburtstag von Clara Schumann, der über zwei Spielzeiten am Theater mit der wunderbaren hochmusikalischen und tief bewegenden Bühnencollage „Geliebtes Klärchen“ von Generalintendant Kay Kuntze und mit dem jetzigen Konzert mehr als ausführlich begangen wird. Für dieses Konzert konnte einmal mehr die in Halle lebende Pianistin, Musikforscherin und Lehrerin Ragna Schirmer gewonnen werden, die gemeinhin als beste deutsche Clara-Schumann-Kennerin gilt und als eine der besten Pianistinnen dazu.

Musikalische Höchstleistungen

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Ragna Schirmer mit Leben und Werk dieser außergewöhnlichen Frau und Künstlerin und das wird zum Gewinn für die Interpretation des Klavierkonzertes einer Fünfzehnjährigen, die ihr Werk mit dem Leipziger Gewandhausorchester unter Leitung von Felix Mendelssohn Bartholdy 1835 uraufführte.

Mit Eleganz und Leidenschaft sowie gewohnter Virtuosität gestaltete Ragna Schirmer den Solopart, der vor allem im langen dritten Satz voller pianistischer Schwierigkeiten steckt und der Solistin musikalische Höchstleistungen abverlangte, die sie souverän meisterte. Der zweite Satz ist ein intimes Zwiegespräch zwischen Klavier und einem Cello, gespielt von Ji In Choi.

Der Festsaal war zum Konzert voll besetzt. Quelle: Mario Jahn

Wohltuend informelle Zwischenspiele

Ragna Schirmer gab zweimal Informationen über die von ihr interpretierten Werke, etwas ungewöhnlich zwar für ein solches Konzert, aber wohltuend informell für das Publikum, zumal sie zweimal Altenburg ins Spiel brachte. Einmal als Übergabeort der 5-jährigen Clara der geschiedenen Eltern von Mutter an Vater und als Treffpunkt der jung verliebten Clara und Robert zwischen Leipzig und Zwickau im Altenburger Hotel „Stadt Gotha“.

Davor spielte sie den berühmt-berüchtigten Klavierzyklus Carnaval von Robert Schuman, bestehend aus 23 kurzen Charakterstücken, den Clara Schumann für ihre Interpretation bearbeitete und all die Stücke ausmerzte, die mit Namen von „unliebsamen“ Personen belegt waren, wie Roberts erste Verlobte und eine bekannte Dirne, die er besucht hatte. Diese verkürzte Version spielte Schirmer in einer guten Mischung aus klassischer Strenge und Expressivität mit brillanter, Technik und starker poetischer Sensibilität, wo erforderlich, wie etwa in „Chopin“. Ragna Schirmer gab hierbei ein Klavierspiel, dass einer Vollkommenheit sehr nahe kommt. Stürmischer Beifall und Bravorufe waren Beweise dafür, dass das Publikum dies erkannte.

100 Jahre stummes Werk

Bleibt noch das Geschwisterpaar Fanny Hensel und Felix Mendelssohn Bartholdy. Wenn man davon ausgeht, dass beide musikalisch gleich gut begabt waren, konnten sie sich aber auf Grund der unterschiedlichen Rollen für Männer und Frauen in ihrer Gesellschaft nicht in gleicher Weise entfalten und verwirklichen.

So hat Fanny Hensel nur ein Orchesterwerk geschrieben, die Ouvertüre in C-Dur 1830, für das man ein großes Orchester braucht, das einer Frau damals nicht zur Verfügung stand. Sie hörte ihr eigenes Werk nur einmal. Dann blieb es fast 100 Jahre stumm.

Fulminantes Finale, grandiose Zugabe

Das Orchester im Festsaal spielte es unter einem neuen Dirigenten. Er heißt Yury Ilinov, ist in Wolgograd geboren und begann seine Karriere als Konzertpianist. Von 2012 bis 2016 war er Chefdirigent an der Staatsoper seiner Heimatstadt, arbeitete danach an Theatern in Bulgarien und ist ab der neuen Spielzeit Kapellmeister an dem Theater Altenburg Gera. Das war hier seine öffentliche Premiere. Er hatte das unterschiedliche musikalische Geschehen an diesem Abend fest in seiner Hand.

Fanny Hensels Ouvertüre ist effektvoll orchestriert und Yury Ilinov bietet mit dem Orchester eine breite Palette von Klangfarben und Ausdrucksformen, die in der Einleitung fast zärtlich wirken, am Ende in der Reprise aber kräftig und markant. Ein hörenswertes Stück Musik.

Felix Mendelssohn Bartholdys Streichersinfonie Nr.5 B-Dur besteht aus drei kurzen Streichersätzen, die der Dirigent flott und elegant spielen lässt. Dabei konnten die Streicher mit ihrem angenehmen etwas eingedunkelten Klang wieder glänzen.

Und am Ende gab es nach Clara Schumanns Klavierkonzert und nicht enden wollendem Beifall für die Solistin Ragna Schirmer eine Zugabe – Schumanns „Träumerei“. Ein Werk, mit dem das musikalische Glück für das Publikum vollkommen war.

Von Manfred Hainich