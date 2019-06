Altenburg

Für Doreen Susdorf ist jeden Tag „Kindertag“ – und das schon viel länger, als Tochter Samira (12) und die Söhne Levian (8) und Tamilo (2) auf der Welt sind. Denn die Pöppschenerin hat in einem Beruf, den sie „rein zufällig“ nach der Schule fand, ihre Berufung gefunden: Hebamme.

Als eine der wenigen im Altenburger Land mit eigener Praxis begleitet sie werdende und frisch gewordene Mamas „bei der gravierendsten Veränderung, die das Leben machen kann“, wie sie mit wissendem Lächeln erzählt. Eine Ehe oder einen Hauskauf könne man notfalls noch rückgängig machen, aber nicht das, was ab der Geburt des ersten Kindes passiere – und auch vor Profis wie ihr nicht Halt machte. „Dass man körperlich so unter Müdigkeit leiden oder sich plötzlich so viele Sorgen machen kann, hätte ich nie gedacht“, gibt sie unumwunden zu.

Eine von rund 24 000 Hebammen deutschlandweit

Doch mit dem Status „Mama“ und jedem weiteren Kind wurde sie auch beruflich anders wahrgenommen. „Bestimmt gibt es auch tolle Hebammen, die keine eigenen Kinder haben, aber die Tatsache, dass ich selbst dreifache Mutter bin, macht mich in den Augen der anderen Frauen glaubwürdiger“, ist sie überzeugt.

Doreen Susdorf ist eine von aktuell etwa 24 000 Hebammen in Deutschland, von denen jede im vergangenen Jahr 32,8 Kindern auf die Welt geholfen hat – rein statistisch aus der Sicht des Bundesamtes betrachtet. Doch genauso wenig, wie 0,8 Kinder existieren, sind Hebammen flächendeckend gleichmäßig verteilt oder immer auch im Kreißsaal zu finden.

Immer mehr geben Geburtshilfe auf

Das Gegenteil ist der Fall: Laut einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit gab zwischen 2008 bis 2010 ein Viertel der freiberuflich arbeitenden Hebammen die Geburtshilfe auf – Tendenz steigend.

Auch Doreen Susdorf gibt „nur“ noch Kurse und steht den Wöchnerinnen mit Rat und Tat zur Seite, ihrer eigenen Kinder und der Zeit wegen. Zeit – ein rares Gut, das sich in keinem „Maßnahmenkatalog“ der Krankenkassen wiederfindet und entsprecht nicht abgerechnet werden kann, wie Ulrike Geppert-Orthofer moniert. Als Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes weiß sie um die Probleme und Sorgen ihrer Kolleginnen: „In anderen europäischen Ländern wie Norwegen betreut eine Hebamme zwischen 35 und 50 Geburten im Jahr. In Deutschland sind es laut wissenschaftlichem Dienst 120.“

Suche nach Hebamme immer schwieriger

Der Frust und die Folgen der fehlenden Betreuung schlägt sich seit Wochen in tausenden von Postkarten nieder, die werdende Mamas an den „lieben Jens“ schicken, Gesundheitsminister Jens Spahn. Gestartet von Aktivistinnen aus Berlin, „die die Missstände nicht länger hinnehmen wollen“, wie sie auf ihrer Website schreiben, finden sich in den sozialen Medien unzählige Beispiele für „einsame“ Schwangerschaften: „Lieber Jens, wir müssen reden! Seit der 5. Schwangerschaftswoche bin ich auf der Suche nach einer Hebamme. […] Jetzt bin ich in der 33. Woche und habe immer noch keine...“

Ein Problem, das auch Doreen Sußdorf nicht fremd ist: „Mich erreichen regelmäßig Anfragen aus Colditz, Meerane oder sogar Limbach, weil sie niemanden vor Ort finden. Das ist eine Schande, denn jede Frau hat das Recht auf eine Hebamme!“

Lage im Altenburger Land noch verträglich

Derweil scheint die Lage im Klinikum Altenburger Land entspannt. Statt auf einen festen Stellenplan setzt das Krankenhaus auf acht Beleghebammen, also freiberufliche Hebammen, „die eigenverantwortlich entscheiden, mit wie vielen Kolleginnen sie ihre Dienste absichern“, informiert Kliniksprecherin Christiane Helbig.

Mindestens eine sei stets anwesend, eine zweite habe grundsätzlich Bereitschaft für Tage, an denen mehr als durchschnittlich eins bis 1,4 Kinder geboren werden wollen.

Während sich die Zahlen in der Skatstadt seit Jahren um die 450 Neuankömmlinge eingependelt haben, werden es laut Statistischem Bundesamt – trotz Hebammenmangel – deutschlandweit immer mehr.

Pläne für Änderung der Ausbildung werden begrüßt

Umso begrüßenswerter finden auch Doreen Susdorf und Ulrike Geppert-Orthofer die Pläne vom „lieben Jens“, aus der Wissenschaft, die Geburtshilfe zweifelsfrei ist, ab 2020 ein „echtes“ Hochschulstudium zu machen und damit die bisherige duale Ausbildung der Hebammen auf ein neues Niveau zu heben. „Im Krankenhaus werden Hebammen oft nur als schmückendes Beiwerk, als Assistentin des Arztes wahrgenommen, obwohl es die Hebamme ist, die die Geburt leitet. Ein Studienabschluss bringt uns auf Augenhöhe mit dem Arzt“, ist Susdorf überzeugt.

Wobei die akademische Ausbildung nur die eine Baustelle sei und der lädierte Ruf ihres Berufsstandes die andere große. „Unser Beruf wird seit Jahren in den Medien schlecht gemacht. Welches junge Mädel hat da noch Bock, sich dem auszusetzen, wenn es überall nur heißt: Lass die Finger davon?“

Doreen Susdorf würde Beruf wieder ergreifen

Ja, schiebt Doreen Susdorf nach, es sei kein Beruf, der reich mache – zumindest finanziell betrachtet. Doch trotzdem einer, den sie immer wieder ergreifen würde, weil er sie persönlich sehr bereichere: „Jeden Tag bekomme ich so viel Feedback von ‚meinen‘ Mamas, sehe an ihrem Lächeln, an ihrer Dankbarkeit, wie sich meine Arbeit auszahlt. Sie geben mir das Gefühl, wirklich etwas bewirken zu können. Wer kann das schon von sich in seinem Job behaupten?“

Von Maike Steuer