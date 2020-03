Dorfkümmerin Susanna Schäfer ist die gute Seele von Göllnitz

Göllnitz

Die Gemeinde Göllnitz hat seit Januar eine Dorfkümmerin. Susanna Schäfer sorgt als Mädchen für Alles im Bürgerhaus dafür, dass die unterschiedlichsten Veranstaltungen stattfinden können. Sie betreut zweimal wöchentlich die Gemeindesauna in den Kellerräumen, unterstützt Feste im Kinderklub und steht im einstigen Gasthof „Zur Eiche“ als helfende Hand für Familienfeiern zur Verfügung.

Eine gelernte Krankenschwester kann nur schlecht Nein sagen

„Ich bin ein Mensch, der schlecht Nein sagen kann“, erklärt die gelernte Krankenschwester und erzählt von den monatlichen Treffen in der Begegnungsstätte, die gerade Älteren sehr am Herzen liegen. Die Treffen wurden inzwischen wegen des reifen Alters einiger Beteiligter vom Bürgerhaus in die Räume der Kegelbahn im Ortsteil Zschöpperitz verlegt.

Die gute Seele des Dorfes bringt auch gelbe Säcke

Da das Gemeindeamt in Göllnitz nur einen Tag in der Woche geöffnet hat, versorgt die 61-Jährige bei Bedarf bedürftige Senioren mit Gelben Säcken. Auch als Hol- und Bringedienst zum Arzt springt sie mitunter ein. Sie ist die gute Seele für viele Belange im Dorf. „Als Dorfkümmerer sollte man nicht so auf die Zeit schauen“, meint Susanna Schäfer, deren wöchentliche Arbeitszeit 27 Stunden beträgt.

Selbst geschriebene Sketche und das Geheimnis des Altenburger Aufläufers

Ursprünglich aus Gera stammend, zog sie 1982 mit ihrer Familie ins beschauliche Göllnitz. Seitdem ist sie tief im Dorfleben vernetzt. Wenn in diesem Jahr die Gemeindesauna ihr 35-jähriges Bestehen feiert, ist das nicht zuletzt auch ihr Verdienst, denn seit 1985 liegt deren Betreuung in ihren Händen. Die Göllnitzer Dorfkümmerin ist eine Frau mit vielen Begabungen. Sie dekoriert Räume, bastelt kunstvolle Servietten, bereichert Feiern mit selbst geschriebenen Sketchen und weiß um das Backgeheimnis des echten Altenburger Aufläufers.

Tagesausfahrten und längerfristige Perspektiven

Innerhalb der Arbeiterwohlfahrt organisiert sie Tagesfahrten nach Bad Schlema, arbeitet mit Feuerwehr und Kirchenchor zusammen und ist das verbindende Glied zwischen Vereinen und Institutionen. Im Grunde führt sie ihre Arbeit aus dem dreijährigen Projekt „Mehr wert sein – Mehrwert schaffen“ fort. Das Modellprojekt wurde 2017 ins Leben gerufen, um Vereine und Kommunen zu unterstützen und Langzeitarbeitslosen eine längerfristige Arbeitsperspektive zu bieten.

Hoffnung auf Projektverlängerung

Die Fördermittel für das Göllnitzer Dorfkümmererprojekt wurden leider nur für drei Monate bewilligt. Ende März fällt die Entscheidung, ob bisher nicht genutzte Mittel vom Land Thüringen nachkommen werden und ob auch das Projekt in Göllnitz mit bedacht wird. Bis dahin lebt Susanna Schäfer in der Ungewissheit, ob sie ihre Arbeit im April fortführen kann. Es ist den Göllnitzern für die Stärkung des sozialen Wohls in ihrer Gemeinde sehr zu wünschen.

Projekt Dorfkümmerer im Altenburger Land Dorfkümmerer sind zentrale Ansprechpersonen in ländlichen Gebieten. Sie helfen, die soziale und kulturelle Situation vor Ort zu verbessern. Ihre Tätigkeit ist vielschichtig. Sie reicht von Fahrdiensten für Senioren zum Einkaufen bis zum Vernetzen von Vereinen und dem Organisieren von Veranstaltungen. Die Vermittlung von Hilfs- und Beratungsdiensten und die Unterstützung im Umgang mit Behörden gehören ebenso zu ihren Aufgabenbereichen. Seit 2018 gibt es im Altenburger Land Dorfkümmerer. In diesem Jahr sind folgende Gemeinden mit Projekten beteiligt: Nischwitz, Posterstein, Starkenberg, Lucka, Nobitz, Göllnitz, Langenleuba-Niederhain, Treben und Kriebitzsch. 2020 liegt die Mindestfördersumme für den gesamten Landkreis bei rund 70 300 Euro. „Diese Summe wird sich voraussichtlich durch die Verteilung von Restmitteln nochmals erhöhen“, teilt Cornelius Dietrich vom Landratsamt, Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit mit. Finanziert werden Dorfkümmererstellen über das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ sowie aus Eigenmitteln der Projektträger. Im Kreis Altenburg sind das der Verein „naterger Ostthüringen“ (Natur erhalten, gestalten, erleben) mit Sitz in Schmölln, die Gemeinden und der Förderverein Burgberg Posterstein. Die Träger finanzieren ein Prozent der Fördersumme. Momentan erfolgen die Förderbewilligungen hauptsächlich auf jährlicher Basis. Noch in diesem Jahr sollen Gespräche über die Verlängerung des Zeitraumes geführt werden. Damit könnte der Landkreis ab 2021 eine höhere Finanzierungssicherheit schaffen. „Das unterstützen wir als Verwaltung logischerweise auch. Es macht keinen Sinn, Jahr für Jahr zu bangen“, meint Fachbereichsleiter Dirk Nowosatko dazu. Wer als Dorfkümmerer arbeiten möchte, sollte gut in seine Gemeinde integriert sein. Er muss über Lebenserfahrung, hohe Einsatzbereitschaft und den Willen zur Weiterbildung verfügen. Ein Führerschein ist ebenfalls Bedingung. Die wöchentliche Arbeitszeit bewegt sich laut Landratsamt zwischen fünf und zwanzig Stunden. Die Vergütung erfolgt laut Kurzkonzept Dorfkümmerer des Freistaates Thüringen auf 450-Euro-Basis. Gemeinden, die für einen Dorfkümmerer Fördermittel beantragen möchten, müssen ihren Antrag jährlich bis zum 31. Oktober beim Landratsamt stellen. Entsprechende Unterlagen finden sich auf der Internetseite des Kreises unter: www.altenburgerland.de. Welches Konzept gefördert wird und wie hoch, das entscheidet der Kreistag gemeinsam mit den 22 beschließenden Mitgliedern des Beirates für Integrierte Sozialplanung. Ihm gehören Vertreter aus Wirtschaft, Kreistag, Kirchen sowie freien und kommunalen Projektträgern an. Informationen zum Konzept Dorfkümmerer gibt das Landratsamt, Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit. Sozialplaner für Integrierte Sozialplanungsprozesse ist Cornelius Dietrich. Er ist am Theaterplatz 7/ 8 telefonisch erreichbar unter 03447 586595 oder per E-Mail unter: cornelius.dietrich@altenburgerland.de.

Von Dana Weber