Rositz/Schelditz

Die Arbeit der Bürgerinitiative Schelditz (BI) ist beendet. Die Maßnahmen zur dauerhaften Absenkung des schadstoffbelasteten Grundwassers werden kommen. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann sie auch umgesetzt werden. Im Paket sind ebenso Hochwasserschutzprojekte wie die Anhebung der Talstraße und die Verlegung des Gerstenbaches enthalten.

Am vergangenen Donnerstag zog die Schelditzer Bürgerinitiative in ihrer Abschlussveranstaltung im Vereinshaus der Gartenanlage „Pflaumenberg“ Fazit. Die fünfköpfige Interessenvereinigung war 2013 angetreten, um die Sanierung des altlastengeplagten Rositzer Ortsteils auf den Weg zu bringen. Schelditz ist noch immer von den Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges betroffen. Als im Februar 1945 die Ölveredlungsanlagen der Deutschen Erdöl AG in Rositz bombardiert wurden, flossen schätzungsweise eine halbe Million Kubikmeter Kraftstoffe ins Erdreich.

Toxische Stoffe unterhalb von Schelditz

Bis heute verseuchen die toxischen Stoffe eine riesige Fläche unterhalb von Schelditz. Der ansteigende Pegel des kontaminierten Grundwassers führte in der Vergangenheit immer wieder dazu, dass Gebäude unbewohnbar und in Folge abgerissen wurden. Bestandteile wie das krebserregende Benzol sind zudem leicht flüchtig und gasen aus, was eine weitere Gefahr für die Bewohner darstellt. Wie Lothar Schumann von der Bürgerinitiative erläutert, wurde die Gefährdung erst durch den Anstieg des Grundwasserpegels 2003 bekannt.

Das ursprüngliche Ziel der Bürgerinitiative sei eine komplette Beseitigung der Umweltschäden in Schelditz gewesen, erklärt der 85-Jährige. Per Petition an den Thüringer Landtag habe man dem Anliegen 2014 mehr Druck verliehen. Rund zwei Jahre ließ die Antwort auf sich warten – und sie fiel anders aus als gedacht. Aus der angestrebten Sanierung wurde eine Gefahrenabwehr. „Wegen der Größe des Schadens hätte man wahrscheinlich das ganze Dorf abreißen müssen“, meint Lothar Schumann.

Grundwasserspiegel soll dauerhaft abgesenkt werden

Statt dessen soll der Grundwasserpegel in der Ortslage dauerhaft abgesenkt werden – mittels Vertikaldrainage, die nicht über Strom, sondern per Kapillarwirkung umgesetzt wird. Das kontaminierte Grundwasser wird zunächst in einen Sammelbehälter geleitet, passiert Grob- und Feinfilter und fließt, gereinigt von Mikroorganismen, in den Gerstenbach. Hauptprojektträger des Unterfangens ist die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV), da das ansteigende Grundwasser eine Folge der Reduzierung bergbaulicher Wasserhaltungen und der Flutung von Tagebaurestlöchern ist.

Seit dem Abschluss der Vorprüfung für die Planungen der Schelditzer Maßnahmen 2017 ist die aktive Tätigkeit der Bürgerinitiative beendet. „Die Zuständigkeit liegt jetzt bei den örtlichen Behörden wie dem Bauamt Rositz“, meint Schumann. Auch wenn die BI ihre Arbeit damit eingestellt habe, werde man die Gemeinde weiterhin unterstützen und das Vorhaben als Privatpersonen weiterhin kritisch begleiten. „Die Behörden müssen zur Weiterarbeit gezwungen werden“, erklärt Lothar Schumann. Was aktuell vorliege, seien alles Vorplanungen. Die beinhalten neben der Drainage zur Grundwassersenkung auch die Anhebung der Talstraße sowie die Verlegung des Gerstenbaches zum Hochwasserschutz.

Nachbesserungsbedarf besteht beim Gerstenbach

Beim Thema Gerstenbach sehen nicht nur kritische Stimmen in der Bürgerinitiative Nachbesserungsbedarf. Der Bach zwischen Talstraße und Gartenanlage „Pflaumenberg“ weist eine 90 Grad Biegung an der Brücke nahe der Kleingärten auf. Bei Hochwasser kann das Wasser an diesem Punkt nicht schnell genug abfließen und staut zurück. „Jetzt soll der Bach mit der Verlegung noch weiter gebogen werden“, bemängelt Lothar Schumann. „Die LMBV muss die Planung für die Umlegung noch mal überarbeiten.“ Laut Schumann seien auch drei Behörden nicht mit dem derzeit geplanten neuen Bachverlauf einverstanden.

Auch die Anhebung der Talstraße wird, zumindest in der Durchführung, kritisch gesehen. Geplant ist die vollständige Abtragung auf 475 Metern von Hausnummer 9c Richtung B 180. Im Zuge des Neubaus wird sie um einen Meter Höhe angehoben. Was bedeutet es für die Anwohner, wenn über einen längeren Zeitraum kubikmeterweise belastetes Baumaterial aus dem Boden geholt wird? Wie werden die Bürger während der Bauarbeiten vor Ausgasungen wie Benzol geschützt? Für die Beantwortung dieser und weiterer Fragen fordert die BI eine öffentliche Vorstellung des Bauablaufes und auch Informationen zur Dauer der Bauzeit. Zudem wünsche man sich generell einen Verbindungsmann bei der Gemeindeverwaltung, der für regelmäßigen Informationsfluss sorgt.

Geduld weiter nötig

Wann es losgeht mit den sehr umfangreichen Maßnahmen, wusste am vergangenen Donnerstag niemand verbindlich zu sagen. Zwar machte das Jahr 2027 die Runde, aber nicht von offizieller Seite her. Die Schelditzer müssen sich also weiterhin in Geduld üben.

Von Dana Weber