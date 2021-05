Altenburg

Ortswechsel für die aktuell in Altenburg laufenden Dreharbeiten zum neuen Kinofilm „In einem Land, das es nicht mehr gibt“: Nachdem im April noch der Marstall als Kulisse für das Werk über die Modeszene der DDR diente, ist die Produktion inzwischen in die Kanalstraße weitergezogen – und sorgt dort durchaus für Aufsehen bei Passanten und Autofahrern.

So zeugen diverse Fahrzeuge und Technik, auch in den angrenzenden Straßen, von den laufenden Filmaufnahmen. Eine eigens eingerichtete Ampel sorgt für die nötige Ruhe in den Drehphasen, allzu neugierige Zaungäste werden zum Weitergehen aufgefordert.

Die Einschränkungen bleiben noch eine Weile bestehen: So folgen weitere Sperrungen in der Terrassenstraße zwischen Wettiner- und Wenzelstraße sowie in der Wenzelstraße zwischen Kanal- und Terrassenstraße, teilt die Stadtverwaltung mit.

Von LVZ