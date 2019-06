Altkirchen

Das Wochenende werden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Altkirchen, Schmölln und Göllnitz nicht so schnell vergessen. Denn praktisch waren sie das gesamte Wochenende über im Einsatz, weil rund um Altkirchen offensichtlich ein oder mehrere Brandstifter ihr Unwesen treiben. Erst brannte Samstagfrüh gegen 1.20 Uhr ein Palettenstapel nahe Schwanditz, dann am Sonntag gegen 2.40 Uhr rund 50 Strohballen bei Göllnitz. Und während dort noch die Löscharbeiten liefen, ging in Nöbden ein Lager mit 800 bis 1000 Strohballen in Flammen auf (OVZ berichtete).

„Solche Einsätze sind ungemein aufwendig und zehren auch an der Substanz der eingesetzten Kameraden. Körperlich wie nervlich“, sagte Schmöllns Stadtbrandmeister Mirko Kolz. Am Wochenende waren zwei verletzte Feuerwehrleute zu beklagen. Einer erlitt Brandverletzungen und einer musste wegen Kreislaufproblemen behandelt werden.

Für die Feuerwehrleute aus der Sprottestadt kam noch ein weiterer Brandeinsatz an dem Wochenende hinzu: Im angrenzenden Großenstein im Landkreis Greiz brannte eine Halle mit Stroh. Dorthin mussten die Schmöllner zur Unterstützung mit ihrer Drehleiter anrücken. Auch hier geht man von Brandstiftung aus.

Unruhe bei der Feuerwehr

„Klar macht einen sowas auch unruhig. Da hat man auch gleich wieder die Berichte von früheren Brandstiftern im Kopf, die hierzulande ihr Unwesen trieben“, sagt Kolz. Und auch unter den Feuerwehrleuten sei dies ein dominantes Thema. „Das waren jetzt zwei Tage. Aber im Hinterkopf hat man immer die Sorge, wenn das jetzt so weiter geht. Da steckt jeder in permanenter Anspannung.“

Schmölln selber sei in den letzten Jahren zwar von derlei gelegten Brandserien glücklicherweise verschont geblieben. „Aber man hat ja sofort die anderen Ereignisse wieder vor Augen, die es andernorts im Landkreis gab.“ So lange liegt so eine unheilvolle Serie noch gar nicht zurück: Vor ziemlich genau einem Jahr trieb ein Brandstifter rund um Meuselwitz/ Wintersdorf sein Unwesen und steckte reihenweise in der ohnehin schon herrschenden Gluthitze des Sommers 2018 Stoppelfelder in Brand.

Langwierige Einsätze

Brennende Strohballen und Stoppelfelder sind ohnehin unglaublich tückische und nur sehr schwer bis gar nicht löschbare Objekte. Die Flammen breiten sich nicht nur mit rasender Geschwindigkeit aus. Sie zu löschen ist oftmals kaum möglich. Meist entscheidet man sich deshalb bei Strohballen, die brennend keinerlei Gefahren für benachbarte Objekte darstellen, für ein kontrolliertes Abbrennen. Was allerdings die Einsätze über Stunden in die Länge zieht, muss die Feuerwehr doch Brandwachen stellen und droht immer wieder ein Wiederaufflammen. Das bekamen die Altkirchener Kameraden zu spüren: Sie mussten am Sonntag zum Nachlöschen ausrücken.

Ermittlungen wegen Brandstiftung

Unter den Feuerwehrleuten ist man sich mittlerweile sicher, dass hier Brandstifter ihre Finger im Spiel haben. Denn interessanterweise ziehen sich die Brandorte bis nach Großenstein wie an einer Perlenkette entlang der Eisenberger Landstraße. Auch bei der Polizei ist man sich sicher, dass die Feuer gelegt waren. „Wir ermitteln gegen den oder die Brandstifter auf Hochtouren, wenngleich nicht klar ist, ob alle Ereignisse miteinander zu tun haben“, so Katja Ridder von der Landespolizeiinspektion Gera.

Von Jörg Wolf