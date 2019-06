Altkirchen

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren von Schmölln und Altkirchen haben am Wochenende kaum ein Auge zugemacht. Brandstifter haben sie gleich in zwei Nächten mit drei großen Bränden auf Trab gehalten.

Der oder die Unbekannten legten mehrere Brände bei Altkirchen. Polizei und Feuerwehren hatten über Stunden alle Hände voll zu tun, auch die Altenburger Berufsfeuerwehr und die freiwilligen Helfer aus Göhren rückten zur Unterstützung an. Die Bilanz: ein noch nicht bezifferter hoher Sachschaden sowie zwei leicht verletzte Feuerwehrleute, die mit Kreislaufproblemen beziehungsweise Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Palettenstapel bei Schwanditz im Vollbrand

Am Samstag gegen 1.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Landesstraße 1361 nahe dem Ort Schwanditz gerufen. Dort brannten mehrere Holzpaletten, die vor einer Lagerhalle abgestellt waren, berichtete am Sonntag die Polizei. Beim Eintreffen der ersten Kameraden standen bereits mehrere Palettenstapel im Vollbrand, schilderte die Feuerwehr Schmölln. „Die größte Gefahr stellte ein mögliches Übergreifen des Feuers auf eine angrenzende Lagerhalle dar. Erschwerend hinzu kam, dass die Einsatzstelle außerhalb der geschlossenen Ortschaft lag, so dass sich vor allem in der Anfangsphase die Wasserversorgung als Problem darstellte“, berichteten die Einsatzkräfte. Um die Wasserversorgung zu sichern, wurden die Feuerwehr Göhren sowie das Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000 der Feuerwehr Altenburg nachalarmiert. Zwischen der Einsatzstelle und der Ortslage Altkirchen wurde ein Pendelverkehr zum Löschwassertransport mit dem TLF eingerichtet.

40 Kameraden im Einsatz

Insgesamt waren über 40 Einsatzkräfte mit 10 Fahrzeugen im Einsatz. Trotz ihres schnellen Eingreifens konnten sie letztlich nicht verhindern, dass die Flammen auf die Lagerhalle übergreifen. Das Feuer beschädigte den Dachstuhl sowie einen in der Halle abgestellten Gabelstapler, teilte die Polizei mit. Am Samstagnachmittag mussten die Kameraden noch einmal zu Nachlöscharbeiten anrücken.

Strohballen bei Göllnitz und Jauern brennen nieder

Und schon in der darauffolgenden Nacht waren die Floriansjünger erneut gefordert. Am Sonntag gegen 2.40 Uhr brannten etwa 50 Strohballen in einem Silo bei Göllnitz. Wieder rückten Schmöllner und Altkirchener Kameraden an. Die Ballen brannten laut Polizei vollständig nieder. Noch während dieses Einsatzes wurde ein weiteres Feuer gemeldet. Auch hier waren Strohballen angezündet worden – diesmal in der Nähe der Milchviehanlage bei Jauern.

Die Kriminalpolizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus und fahndet nach einem noch unbekannten Täter.

Von OVZ