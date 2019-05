Rositz

Der kleine Teich im Rositzer Ortsteil Gorma hat es in der jüngeren Vergangenheit zu einiger tierischer Bekanntheit gebracht. Vor allem wegen der wechselvollen, aber leider zumeist traurigen Geschichte der dort lebenden Schwäne. Erst im vergangenen Herbst wurde das letzte traurige Kapitel für die anmutig wirkenden Wasservögel geschrieben: Das Weibchen des Paares fiel vermutlichen einem gefräßigen Fuchs oder einem anderen Raubtier zum Opfer und überlebte diese Attacke leider nicht (OVZ berichtete). Nun gab es für das verbliebende einsame Schwanenmännchen zwar kurzzeitig Hoffnung, als ein in der Nähe von Wurzen lebendes einsames Schwanenweibchen bekannt wurde.

Bemühungen schlugen fehl

Doch alle Bemühungen, unter anderem durch die Tierschützerin Andrea Rücker, zu einer Zusammenführung der beiden einsamen Tiere auf dem Teich zu Gorma scheiterten am Veto der Wurzener Schwanenfreunde, die ihr geliebtes Tier partout nicht abgeben wollten.

Nun, tierische Funkstille herrscht am Gormaer Teich aber keineswegs. Im Gegenteil: Jetzt offenbarten die ersten warmen Strahlen der Frühlingssonne eine weitere tierische Familie, die dauerhaft in dem kleinen Gewässer zu leben scheint. Gleich zu dritt saßen da wie die Orgelpfeifen aufgereiht auf der eigentlich für die Vögel angelegten kleinen Insel inmitten des Teiches drei Schildkröten und sonnten sich. Bürgermeister Steffen Stange staunt:

Dritte Schildkröte ist neu

„Wir haben zwar gewusst, dass seit circa zehn Jahren in dem Teich eine Schildkröte lebt, die vermutlich von unbekannten Haltern dort ausgesetzt wurde. Und dass vor rund fünf Jahren eine weitere dazu kam, ist uns auch bekannt, obwohl die Tiere nur sehr selten zu sehen sind. Aber dass jetzt sogar drei der Tiere in dem Teich leben, ist uns völlig neu“, erklärte er. Beileibe solle man ihn nicht fragen, welcher Art die gepanzerten Vierbeiner nun seien. „Das weiß ich nicht und das wissen wir alle auch nicht. Aber scheinbar scheinen sie sich hier doch wohl zu fühlen.“ Erste Mutmaßung ist, dass es sich um so genannte europäische Sumpfschildkröten handeln könnte, die hierzulande durchaus vorkommen können.

Aber dem widerspricht Mike Jessat, Chef von Naturkundlichen Museum Mauritianum, nachdem er mit dem leider nicht sehr scharfen Beweisfoto den Meuselwitzer Tierarzt Steffen Schmidt als Vorsitzenden der Naturforschenden Gesellschaft und ausgewiesenen Reptilienexperten konsultiert hatte. „Auf alle Fälle handelt es sich hier nicht um europäische Sumpfschildkröten, sondern vermutlich sogar um mehrere verschiedene Arten. Vermutlich hat die wirklich jemand dort ausgesetzt“, so Jessat. Vermutlich ist das größte der drei Tiere eine chinesische Dreikielschildkröte, die als relativ winterhart gilt und deren Weibchen bis zu 30 Zentimeter groß werden können. Bei den unteren und kleinsten könnte sich aber auch um ausgesetzte Rotwangenschmuckschildkröten oder Gelbwangenschmuckschildkröten handeln, die aber auch jahrelang in Teichen leben können und auch strenge Winter problemlos überstehen.

Aktion Schwan läuft weiter

Bürgermeister Steffen Stange ist erst einmal ziemlich egal, um was für Arten es sich handelt. „Auf jeden Fall gibt es jetzt neben unserem Schwanenmännchen Schwani eine weitere Attraktion im Gormaer Teich.“

Und vielleicht bekommt Herr Schwan auch in absehbarer Zeit wieder eine Herzensdame an seine Seite. „Ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben und weiter nach einem Weibchen suchen“, gibt sich Tierschützerin Rücker vom Rückschlag unbeeindruckt.

Von Jörg Wolf