Gößnitz

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 93 bei Gößnitz sind am Dienstagabend drei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, ereignete sich der Unfall gegen 19.10 Uhr zwischen Gößnitz-Nord und Gößnitz-Süd. Aus noch ungeklärter Ursache seien ein Audi mit einer 28-jährigen Fahrerin und ein BMW mit zwei 60 und 58 Jahre alten Insassen frontal zusammengestoßen. Ein VW mit einem 59-Jährigen am Steuer krachte kurz darauf gegen den Audi.

Unverzüglich rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zum Unfallort aus. Wie sich herausstellte, hatten die Insassen des Audi und des BMW erhebliche Verletzungen. Der schwerst verletzte Fahrer des BMW wurde per Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen, die beiden anderen kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Der VW-Fahrer blieb nach aktuellem Stand unverletzt, berichtete die Polizei.

Die Bundesstraße 93 war bis circa 23.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Unfallhergang, hat auch einen Gutachter hinzugezogen.

Von OVZ