Meuselwitz

Auf eine lange Tradition kann das Meuselwitzer Stadtfest verweisen. Die 29. Auflage dieses großen Volksfestes findet vom 30. August bis 1. September diesen Jahres statt. Die Vorbereitungen mit vielen Helfern, der Benndorf GbR aus Schmölln, der Stadtverwaltung Meuselwitz und Vereinen der Stadt laufen dafür bereits auf Hochtouren. Zu erleben sein wird wieder ein unterhaltsamer Mix aus bewährten und seit Jahren beliebten Programmpunkten und neuen Offerten.

Zu den schon festen Größen beim Stadtfest zählen ohne Zweifel das Eröffnungskonzert mit dem Stadtchor Meuselwitz, die Tanzdarbietungen der Meuselwitzer Sportvereine, das Konzert mit der Stadtkapelle Meuselwitz, der großen Trödel- und Krammarkt am 31. August ab 9 Uhr, Sonderausstellungen im Heimatmuseum sowie die Kirmes an der Orangerie. Neu in diesem Jahr wird ein Schachturnier um die 19. Meuselwitzer Schachmeisterschaft im Schnellschach auf einem Großfeld auf dem Marktplatz mit dem Schachverein Meuselwitz am 1. September ab 9 Uhr sein.

Lokalmatadoren werden Tanzparkett zum Glühen bringen

Auch musikalisch wird einiges los sein: Zu besonderen Bands kann auch in diesem Jahr bis spät in den Abend das Tanzbein geschwungen werden. So geben sich die Bands Rockfonie und Zentromer die Ehre. Zentromer ist hierzulande wohl bekannt und hat in Meuselwitz praktisch ein Heimspiel. Und auch Rockfonie verbindet einiges mit Altenburg und dem Altenburger Land. Immerhin gehört der Band mit Sänger und Gitarrist Claus Kulisch auch ein Mitglied an, dass in Altenburg seine Heimat hat und sich im Duo Claus & Glücki einen Namen gemacht hat. Klassiker der Rockgeschichte wie Queen und Manfred Mann´s Earth Band sind bei Rockfonie zu erleben, die in diesem Jahr übrigens ihr 40-jähriges Bestehen feiert.

Ebenfalls zu Gast an der Schnauder sind die Löbichauer Schalmeien. Ein Festumzug, organisiert durch die Schützengesellschaft Meuselwitz, erwartet die Gäste weiterhin am Samstag im Anschluss.

Lasershow bildet krönenden Abschluss

Ein besonderer Ohrenschmaus wird am Festsonntag das Abschlusskonzert mit der Band Brogues. Die sechs Musiker aus den Thüringer Highlands pflegen einerseits die Tradition aus dem Irish Folk und anderseits entwickeln sie ihn weiter, konfrontieren ihn mit modernen Rockelementen und präsentieren das Ganze mit Spaß, das selbst überzeugte Partymuffel die Tanzwut bekommen. Krönender Abschluss des Stadtfestes wird am 1. September die erstmals auf dem Baderdamm stattfindende Lasershow.

Über die ganzen drei Tage runden Schausteller mit ihren Fahrgeschäften sowie Händler aus nah und fern das Festtreiben ab. Der Zutritt zu allen Veranstaltungen am Festwochenende ist frei.

Von Jörg Wolf