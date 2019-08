Gerstenberg

Von sommerlicher Hitze lassen sich echte Gerstenberger nicht abschrecken, wenn es um ihr Dorf- und Vereinsfest geht. Die Tradition reicht schließlich bis in tiefste DDR-Zeiten zurück. Und so ist auch am vergangenen Wochenende die Festwiese am Gerstenbach ausgesprochen gut besucht. Drei örtliche Vereine stemmen diesen Höhepunkt im Dorfleben inzwischen seit rund 20 Jahren gemeinsam: Feuerwehr, Fahrzeugkultur und die Sportler des SV Gerstenberg.

An den drei Tagen ist für jeden etwas dabei. Die Kinder probieren sich bei Ronny Gohlke von der Kindertischlerei Leipzig handwerklich aus, basteln Holzschiffchen und Ähnliches. Wer keine Lust mehr hat, steigt in einen der großen Bubblebälle, mit denen man sich wunderbar gegenseitig umschmeißen kann, ohne dass irgendjemand zu Schaden kommt. Sportlich wird’s beim 5. Gersten-Cup im Beachvolleyball – bei dem die Zuschauer auf rustikalen Strohsitzen eine optimale Sicht aufs Geschehen haben. Pro Spieltag treten vier Mannschaften gegeneinander an. Der Samstag ist den Amateuren vorbehalten, unter denen das Team „Ginpansen“ den 1. Platz belegt. Bei den professionellen Vereinsteilnehmern am Sonntag gewinnt die Rositzer Jugend.

Beim 5. Gersten-Cup zeigten die Beachvolleyballer ihr Können – hier beim Spiel der Bärenbande (links) gegen Vollister United. Quelle: Mario Jahn

Jugendblasorchester Lucka spielt auf

Die Konzerte der Milkauer Schalmeien und des Jugendblasorchesters Lucka sind die musikalischen Höhepunkte in diesem Jahr. Und natürlich wird auf dem Fest auch getanzt, und das nicht nur zur Disco am Freitag. Unter Leitung von Nancy Taubert zeigen die „Tanzmäuse“ vom Sportverein ihr Können, am Sonntag ist die Dance Company Altenburg zu Gast. Seit einem halben Jahr probt Tanzpädagogin Mandy Bergmann die anspruchsvolle rasante Choreographie, die von 16 jungen Damen voller Freude am Tanzen präsentiert wird. Das Publikum spendet dementsprechend begeistert Applaus.

Um ihr Festhaus optisch zu verschönern, lassen die Gerstenberger das Team der Altenburger Farbküche zum Dorffest an der Außenwand Hand anlegen. Momentan prangt ein blauer Lanz Bulldog an der Giebelseite. „Jedes Jahr ein paar neue Meter“, erklärt Alexander Paulicks vom Fahrzeugkulturverein.

Zu wenig Nass für die Badewannen

Einen Wermutstropfen im Programmablauf gibt es allerdings. Die geplante Badewannen-Regatta kann wegen Niedrigwassers nicht stattfinden. Alexander Paulicks tröstet: „Wir werden die Regatta nachholen, wenn der Wasserstand besser ist.“ Das traditionelle Entenrennen – seit jeher krönender Abschluss des Gerstenberger Dorffestes – kommt hingegen auch mit wenig Nass aus und ist einmal mehr eine Gaudi für Jung und Alt. „Holt euch noch ein paar Enten“, schallt die Durchsage über die Festwiese.

Christine Meier besorgt sich gleich eine ganze Entenschar von zehn Stück. „Je mehr Enten, umso mehr Chancen“, meint sie pragmatisch und denkt dabei an ihre vier Enkelkinder. Schließlich gibt es Preise zu gewinnen. Die Spannung steigt am Gerstenbach. Immer mehr Menschen säumen die 150 Meter Rennstrecke und die kleine Brücke ist dicht von Kindern belagert. Sie halten Zettel mit den Nummern ihrer Plastik-Vögel in den Händen und schauen gespannt bachaufwärts. Nur nicht den Start verpassen. Gegen 17 Uhr ist es dann so weit: Über 230 kleine gelbe nummerierte Enten fallen aus einer großen Schüssel in den Gerstenbach und werden von den angestauten „Fluten“ davongetragen.

Enten segeln ans Ufer zurück

Teilweise kommt es zu Anfeuerungsrufen, die natürlich nichts nützen. Am Ziel wird’s hektisch. Der zuständige Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr muss die ersten drei Enten souverän in der richtigen Reihenfolge aus dem Wasser fischen und hat mit dem nachfolgenden „Hauptfeld“ alle Hände voll zu tun. Im hohen Bogen segeln die Enten ans Ufer zurück und einige Zuschauer müssen die Köpfe einziehen. Die drei Erstplatzierten gewinnen jeweils Kühlrucksack und Seifenblasenstab.

Christine Meiers Renngeflügel war trotz großer Starterzahl zu langsam für Hauptgewinne. Doch ihre Enkel können sich süße Trostpreise abholen – von denen gibt es reichlich. So können die Gerstenberger am Sonntagabend wieder auf ein gelungenes Dorf- und Vereinsfest zurückblicken.

Von Dana Weber