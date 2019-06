Wilchwitz

Gefeiert wird im Frühjahr und Sommer nach wie vor gern in den ländlichen Gemeinden des Altenburger Landes. Doch so, wie es einmal war, dass in jedem Dorf und für mehrere Tage ein Volksfest ausgerichtet wird – diese Zeiten sind vorbei. Wenigstens weitestgehend, denn es gibt nach wie vor Ortschaften, die beim Party-Machen nicht kleckern, sondern klotzen. Im Nobitzer Ortsteil Wilchwitz trägt dafür der Feuerwehrverein auch in diesem Jahr die Verantwortung, wenn an diesem Wochenende das Wilchwitzer Volksfest über die Bühne geht. Hier das Programm:

Freitag. Zu Beginn steigt auch diesmal die legendären Wilchwitzer Festzeltfete. Ab 22 Uhr wollen die DJs Boofynger@Night und René E-Dul die Tanzfläche zum Beben bringen. Zeitgleich legt im Vereinshaus daneben DJ Eric tanzbare Musik der 80er, 90er und von heute auf.

Samstag. Der zweite Tag startet 15 Uhr mit gemütlichem Kaffeetrinken bei Musik und Moderation mit STW-Music. Eine mitreißende Darbietung der Tanzratten des TSV 1876 Nobitz versprechen die Organisatoren für 16 Uhr. Ab 21 Uhr spielt die Band Rock Ambulance Live-Musik zum Tanz im Zelt, wo es zudem Pole-Dance-Showeinlagen gibt. Außerdem versorgt Eric Woodz die Gäste in der Bar im Vereinshauses mit feinsten Clubsounds.

Sonntag. Der Endspurt der Drei-Tages-Sause fängt bereits 9.30 Uhr mit einem Frühschoppen und dem Preisskat für jedermann an – gespielt wird eine 60er-Serie. Ab 11.30 Uhr gibt es ein Freizeit-Beachvolleyball-Turnier auf dem Sportplatz Wilchwitz. Wenige später sind die Besucher zum gemeinsamen Mittagessen auf den Festplatz eingeladen. Dort gibt es Deftiges aus den großen Kesseln.

Am Nachmittag gegen 14 Uhr warten das Glücksrad, Töpfern mit Heike, Ponyreiten, Frisieren mit Silke Götz sowie eine Seifenblasen-Mitmachaktion auf Besucher. Das Unterhaltungsprogramm ab 15 Uhr am Sonntag, gestalten der Kindergarten „Haus der kleinen Füße“ Nobitz sowie Anja Losse mit dem Projekt Mitmachtanz. Und auch dieses Jahr werden die Losverkäufer ihre Nieten und Gewinne für die große Festtombola am späten Nachmittag anbieten.

Eintritt: Freitag 8 Euro, Samstag ab 18 Uhr 7 Euro, Zweitageskarte 10 Euro, Sonntag ist der Eintritt frei.

Von Jörg Reuter