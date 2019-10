Altkirchen/Altenburg

Gleich mehrere Unfälle hielten Polizei und Rettungskräfte am Sonntag auf Trab.

Motorradfahrer verletzt

So kam es unter anderem am frühen Abend in Altkirchen zu einem Zusammenstoß. Im Röthenitzer Weg war dort nach ersten Erkenntnissen im Zuge eines Überholvorgangs ein Audi mit einem Motorrad zusammen gestoßen. Dabei wurde der 52-jährige Biker verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, teilt die Polizei mit. Die Beamten haben Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise zum Hergang geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 03447 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden.

Vollsperrung in Altenburg

Gegen 20.40 Uhr am Sonntag kam es dann in Altenburg im Bereich Johannisstraße/Burgstraße zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen einem Peugeot und einem VW. In der Folge musste der betroffene Straßenbereich voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren durch die Karambolage nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 42-jährige Fahrerin des VW wurde zudem verletzt und musste medizinisch versorgt werden, heißt es von Seiten der Polizei, die auch hier Ermittlungen zum Hergang aufgenommen hat.

Unfallflucht bei Kaufland

Bereits am Vormittag war zudem die Einfahrt des Kaufland-Parkplatzes in der Stauffenbergstraße Schauplatz eines Unfalls. Dort hatte ein SUV bei der Ausfahrt einen gerade in die Einfahrt einbiegenden Pkw beschädigt. Statt anzuhalten entfernte sich der Unfallverursacher im Anschluss von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun eine männliche Person, die sich zur Unfallzeit im Bereich der Unfallstelle befand und möglicherweise den Vorgang wahrgenommen hat. Dieser und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenburg unter Tel. 03447 4710 zu melden.

Von OVZ