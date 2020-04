Altenburg/Lödla

Im Altenburger Land sind in den vergangenen Tagen bei Verkehrsunfällen insgesamt drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es bereits am Freitag in Lödla zu einer Kollision zweier Autos mit zwei Verletzten. Am Samstagnachmittag stürzte dann eine Motorradfahrerin in Altenburg und musste deswegen notärztlich behandelt werden.

Zwei Frauen müssen ins Krankenhaus

Der Unfall in der Lödlaer Chausse ereignete sich nach Polizeiangaben, als ein 69-jähriger Opel-Fahrer am Freitagvormittag an der Zufahrt des Baumarktes abbiegen wollte und dabei einen vorfahrtsberechtigten Skoda missachtete. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die 67-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers, als auch die 71-jährige Skoda-Fahrerin verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

30-Jährige mit Glück bei Sturz

Am Samstagnachmittag wurden ein Notarzt und die Polizei dann in die Rasephaser Straße zu einem Unfall gerufen. Dort war eine 30-Jährige mit ihrem Motorrad beim Abbiegen von der Kauerndorfer Allee weggerutscht und gestürzt. Anwohner, die den Unfall bemerkten, eilten der jungen Frau sofort zu Hilfe, indem sie die unter ihrem Motorrad eingeklemmte Fahrerin befreiten und den Notruf wählten. Die 30-jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Von OVZ