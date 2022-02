Dreiseithof in Pahna: Kaufpreis geht bei Versteigerung durch die Decke

Pahna

Es klang verlockend: 12 000 Euro für einen Dreiseitenhof in idyllisch, dörflicher Lage mit 2040 Quadratmeter Grundstück. Entsprechend groß war das Interesse der potenziellen Käuferschar im Vorfeld der Frühjahrsauktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG (SAG) am kleinen Dreiseitenhof im Fockendorfer Ortsteil Pahna. 360 Mal wurde das Exposé zum Objekt heruntergeladen, schon Wochen vorher gab es ungewöhnlich viele konkrete Bieteranfragen laut Vorständin und Auktionatorin des Tages Katja Müller-Pflugbeil, die der Versteigerung gespannt entgegen sah.

Preis schießt schnell über die 40 000er Marke

„Da wir sehr viele Interessenten haben, wird einmalig in 1000er und dann in 2000er Schritten geboten“, eröffnete Müller-Pflugbeil den Wettstreit um Position 22 im Auktionskatalog. Im Sekundentakt kletterte der Preis in die Höhe, passierte schnell die 40 000er-Marke. Kurz schien die 42 000 Euro sich als Kaufpreis zu empfehlen, schon nahm das Rennen um das Gehöft am Ortsrand von Pahna mit Wohnhaus, Ställen, einigen Schuppen und viel grüner Wiese wieder Fahrt auf.

Zwei aus vielen wollen es unbedingt haben

Inzwischen mit stark ausgedünnter Beteiligung lieferten sich letztlich zwei Bieter ein spannendes Preise-Pingpong, überboten die 60 000 Euro im Galopp, gefolgt von der 70 000 bis der Preis schließlich kurz hinter der 80 000 Euro Marke plötzlich stoppte. „Bietet jemand mehr als 82 000 Euro?“, fragte Katja Müller-Pflugbeil via Livestream in die ausschließlich digital anwesende Bieterrunde. Doch der Dreiseitenhof hatte seinen finalen Preis gefunden und wechselte für das grob siebenfache des Startgebots den Besitzer.

Noch kein Traumhaus

Genau wie die Zwangsversteigerung der alten Gärtnerei im Dezember 2021 bewies auch diese Auktion erneut, wie groß das Interesse an familienkompatiblen, „günstigen“ Objekten im Altenburger Land inzwischen offenbar ist. Doch auch wenn Pahna Nr. 21 im Vorbeifahren solide und durchaus bezugsfähig erscheint – eine Besichtigung vorab offenbarte, wo noch einige weitere 10 000 Euro von Nöten sein werden. Auf dem Weg zum Traumhaus muss die Heizung neu, das ungedämmte Dach und die Elektroleitungen auch und das alte Bad versprüht Retrocharme, während nur ein Teil der Fenster bislang erneuert wurden.

Von Maike Steuer