Ein besonders abgebrühter Langfinger war in den vergangenen Tagen in Altenburg auf Beutezug: Im Meeresbuffet in der Kronengasse stahl der Unbekannte an verschiedenen Terminen gleich mehrere wertvolle Holzfiguren. Geschäftsführer Achim Dathe ist sauer – und hofft, wie die Polizei, auf aufmerksame Zeugen.