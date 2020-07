Dritte Bauphase am Stallgebäude auf dem Bernsteinhof in Rositz beschlossen

Rositz

Neun Lose allein für den Rositzer Bernsteinhof wurden bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am 10. Juni beschlossen. Damit steht der dritten Bauphase des Stallgebäudes am denkmalgeschützten Ensemble nichts mehr im Wege, so Bürgermeister Steffen Stange (parteilos). Bauleistungen beginnend mit den Elektroarbeiten, über Heizung, Lüftung und Sanitär und Innenputzarbeiten bis hin zu Pflasterarbeiten im Innenhof sind an Auftragsfirmen vergeben worden.

„Wir haben schon sehr viel investiert und Fördermittel dafür bekommen“, sagt Stange. Die nächsten Bauabschnitte würden noch die Fassade und das Obergeschoss des Stallgebäudes umfassen. „Wenn wir die nötigen Fördermittel für den nächsten Abschnitt bekommen, wollen wir nächstes Jahr auch die Fassade fertigstellen“, erklärt der Bürgermeister.

Gesamtkosten liegen bei etwa 190 000 Euro

Die Arbeiten in der dritten Bauphase belaufen sich laut Bauamtsleiterin Katja Petzold auf eine Summe von etwa 190 000 Euro. 65 Prozent dieser Summe sei von Fördermitteln gedeckt. Für die restlichen 35 Prozent der Gesamtkosten muss die Gemeinde selbst aufkommen. Den größten Kostenfaktor bilden die Elektrikerarbeiten mit etwa 53 600 Euro. „Im Erdgeschoss erfolgt eine neue Elektroinstallation mit einer Fußbodentemperierung über ein Heizmattensystem. Im ehemaligen Stallgebäude waren die alten Leitungen auf Putz und entsprachen nicht mehr den Vorschriften.“

Auch für Heizung, Lüftung und Sanitär gehe ein großer Anteil der Summe drauf. Knapp 49 000 Euro kosten die Heizungsanlage mitsamt Heizkessel und -körpern, die gesamte Sanitärausstattung und ein kleinerer, eher unwesentlicher Teil für die Lüftung in den Toilettenräumen, so Petzold. Die geplanten Fliesenlegerarbeiten stehen mit rund 18 000 Euro zu Buche, wie auch Trockenbauarbeiten, die sich auf etwa 8000 Euro belaufen. „Diese beinhalten größtenteils das Trennwandsystem in den Toiletten“, erklärt die Bauamtsleiterin.

Zusätzlich dazu seien auch Tischlerarbeiten für rund 8000 Euro beschlossen worden. „Hierbei handelt es sich um die massiven Innentüren, wie auch eine Brandschutztür“, so Petzold. Außerdem würden in den Innenräumen des Erdgeschosses neben den Putzarbeiten in Höhe von rund 9000 Euro auch noch Malerarbeiten für etwa 4000 Euro hinzukommen.

Innenhof zu zwei Dritteln fertig

Einen weiteren großen Teil der Summe würden außerdem die Pflasterarbeiten im Innenhof ausmachen. „Der Innenhof ist zu zwei Dritteln schon befestigt. Die Material für das noch unbefestigte eine Drittel stellt die Gemeinde selbst, wir haben noch ausreichend Großpflaster vorhanden“, sagt Petzold. Der Aufwand belaufe sich damit auf die tatsächlichen Pflasterarbeiten wie für die Granitborde. Zusätzlich dazu kämen noch die Estricharbeiten für 13 300 Euro.

Die Baumaßnahmen wurden auf neun Lose verteilt, damit sie auch an möglichst viele kleine und mittelständische Unternehmen auch aus der Region vergeben werden können, erklärt die Bauamtsleiterin. Mit dem Thüringer Mittelstandsförderungsgesetz sei das auch so gewollt. „Man soll auch kleinen und ortsansässigen Firmen die Chance geben, sich an einem Großprojekt, wie es der Bernsteinhof für die Gemeinde Rositz ist, zu beteiligen“, so Petzold. Deshalb sei das Ziel, die Lose so kleinteilig, aber sinnvoll wie möglich zu vergeben.

Von Elena Boshkovska