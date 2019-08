Gößnitz/Rostock

Morgen Abend werden die Ostsee-Punker von Dritte Wahl mit zu den Headlinern auf der Bühne des Open Airs in Gößnitz gehören. Im Vorfeld sprach die OVZ mit Gitarrist Gunnar Schröder übers älter werden als Punk-Musiker, das fünfte Gastspiel beim Open Air Gößnitz und die Zukunft der Band.

Hallo Gunnar, Dritte Wahl gibt es inzwischen über 30 Jahre - wie geht Ihr mit dem Älterwerden um?

Das Schöne daran ist – man braucht gar nichts zu machen. Es passiert einfach. Wir versuchen da nicht zu viel drüber nachzudenken. 30 Jahre, das ist ein ziemlich abstrakter Zeitraum, das kann man nicht wirklich begreifen. Aber es macht immer noch viel Spaß. Außerdem haben wir letztes Jahr erst Bergfest gefeiert. Bis 2048 wollen wir ja noch weitermachen! Das darf man durchaus auch als Drohung verstehen! (lacht)

Wie fühlt es sich eigentlich an als Punker – zumindest in der Szene – ein Star zu sein?

Bei uns waren das immer ganz kleine Schritte. Immer schön Stufe für Stufe. So bemerkt man manchmal gar nicht, dass es immer größer wird. Aber wir freuen uns natürlich darüber.

Ihr wart 1998 zum ersten Mal in Gößnitz, am Freitag wird es Euer fünftes Gastspiel bei dem Festival. Ist es heute anders?

So ganz unterschiedlich ist es gar nicht. Wir sind immer noch aufgeregt und freuen uns auch schon vorher auf die Konzerte. Sicher, etwas mehr Routine ist dabei, aber ich sehe das eher positiv. Man kann sich einfach besser auf die Musik und die Leute konzentrieren, wenn man nicht mehr so die Hosen vom Lampenfieber voll hat.

Was hat sich bei Dritte Wahl nicht verändert?

Der Spirit ist gleich, oder ähnlich. Ganz gleich bleibt ja nichts auf der Welt. Aber es ist immer einwenig wie früher bei einer Klassenfahrt wenn wir losziehen. Es macht immer noch viel Spaß, wir verstehen uns sehr gut und fahren gern gemeinsam durchs Land um zu musizieren. Alle sind dann etwas aufgekratzt und ein wenig zu laut. Sowas kann man nicht erzwingen oder anordnen, es ist da oder nicht. Und bei uns ist es da – definitiv!

Ihr gehört seit den 90ern zu den Punk-Bands, die auch oft auf „Hippie“-Festivals gespielt haben, wo alle möglichen musikalischen Sparten bedient werden und nicht ausschließlich Punk. War das Zufall oder Absicht?

Das war schon so gewollt. Wir sind ja musikalisch recht breit aufgestellt und auch unsere privaten Musikgeschmäcker gehen weit über Punk-Rock hinaus. Wir wollten uns nie einengen lassen und in einer Schublade feststecken. In Schubladen wird man natürlich trotzdem gesteckt, aber uns war immer wichtig, dass sie nicht geschlossen sind. Klar, bei „reinen“ Punkfestivals, die es ja eigentlich gar nicht mehr gibt, weil mittlerweile meist auch andere Bands spielen, holen wir schon mal eher noch ein älteres Stück aus dem Archiv. Die Sets unterscheiden sich nicht großartig, aber etwas. Ansonsten unterscheiden wir da nicht so wahnsinnig. Überall sind Leute, vor und hinter der Bühne, die wie wir eine gute Zeit haben wollen.

Euer jüngstes Album ist inzwischen zwei Jahre alt, arbeitet Ihr an einer neuen Langspielplatte?

Wir basteln gerade an neuen Songs, werden in Gößnitz aber noch keine neuen Lieder spielen. Wir haben dafür einen bunten Blumenstrauß voll mit alten und neueren Melodien im Gepäck und ich denke wir werden einen herrlichen Abend haben. Wir freuen uns auf´s fünfte Mal.

Dritte Wahl stehen am morgigen Freitag um 20.30 Uhr auf der Bühne in Gößnitz. Das ganze Wochenende haben sich zahlreiche Bands angekündigt, allerdings ist auch ein Wechsel zu vermelden: So fallen Die Apokalyptischen Reiter krankheitsbedingt aus, für sie rücken die Gothic Rocker von Mono Inc. nach. Tickets für das Festival sind noch an der Abendkasse verfügbar.

Von Jörg Reuter