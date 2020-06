Altenburg

Die Zahl der Straftaten im Altenburger Land ist im vergangenen Jahr deutlich geschrumpft. Im Jahr 2019 notierte die Polizeiinspektion 3605 Delikte – das sind 27,8 Prozent weniger als 2018. Ein Rückgang, der sich durch alle Arten von Vergehen zieht, von den Körperverletzungen über Diebstähle bis hin zum Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Eine Erklärung dafür hat Altenburgs Polizeichef Andreas Pöhler nicht. „Weil sich aus diesen Daten derzeit noch kein Trend ablesen lässt“, sagt er. „Die Kriminalitätsstatistik unterliegt einer jährlichen Wellenbewegung.“ Tatsächlich verlief die Entwicklung 2018 genau in die Gegenrichtung: Da hatte sich die Zahl der Straftaten im Vergleich zum vorangegangenen Jahr um 15 Prozent erhöht. „Wie nachhaltig der aktuelle Rückgang ist, können wir erst in ein, zwei Jahren abschätzen“, prognostiziert der Leiter der Polizeiinspektion Altenburger Land. Keinen Zweifel hat er allerdings, dass „wir in einem sehr sicheren Landkreis leben“. 67,5 Prozent der Delikte konnten aufgeklärt werden – ungefähr so viele wie 2018.

419 Körperverletzungen

Besonders stark rückläufig waren im vorigen Jahr die Handgreiflichkeiten: minus 36 Prozent bei den sogenannten Rohheitsdelikten, zu denen insbesondere die Körperverletzungen zählen. Letztere wurden in 419 Fällen aktenkundig.

Nahezu halbiert – auf 383 Delikte – haben sich im Vergleich zum Vorjahr die Diebstähle im besonders schweren Fall, bei denen die Täter zum Beispiel eingebrochen sind oder Schlösser geknackt haben. Dazu zählen auch die Kellereinbrüche, die vor allem im ersten Quartal 2019 für Unruhe unter Anwohnern in Altenburg gesorgt haben. Damals verging kaum ein Tag ohne neue Diebstahlsmeldungen. Doch dieses Phänomen war offenkundig nicht von Dauer: Die Kriminalitätsstatistik für den Landkreis weist 2019 lediglich 71 Kellereinbrüche aus – im Jahr davor waren es noch 155.

Insgesamt 977 Diebstähle

Auch die Zahl der Fahrraddiebstähle hat abgenommen: um 18 Prozent auf 76 Fälle. Insgesamt zählte die Polizei 977 Diebstähle, einschließlich einfacher Delikte wie Ladendiebstahl.

Weitere große Aspekte in der Bilanz sind die 450 sogenannten Vermögens- und Fälschungsdelikte – also etwa Betrug oder Schwarzfahren – sowie die 581 Rauschgiftvergehen. In rund der Hälfte der Fälle mit Drogen im Spiel fanden die Beamten Cannabis, 92-mal ging es um den Handel oder Besitz von Crystal. „Wobei die Zahl der dokumentierten Straftaten natürlich abhängig vom Kontrolldruck ist“, erklärt Polizeichef Pöhler. „Je mehr kontrolliert wird, desto mehr wird theoretisch gefunden, desto gerissener werden allerdings auch die Verstecke.“

Mehr Fußstreifen an bestimmten Orten

In bestimmten Gegenden sei die Polizei inzwischen häufiger anzutreffen. In Altenburg etwa am Pauritzer Platz, im Schlosspark, am Kunstturm und am Teehaus, in Meuselwitz am Busbahnhof, im Seckendorff-Park und am Hainbergsee. „Diese Orte sind, gemessen an den Zahlen der Straftaten, definitiv keine Kriminalitätsschwerpunkte, aber die Bevölkerung sieht sich dort in ihrem subjektiven Sicherheitsgefühl beeinträchtigt. Deswegen sind dort mehr Fußstreifen im Einsatz“, schildert Andreas Pöhler – und bejaht auf Nachfrage, dass er zusätzliches Personal in seiner Dienststelle durchaus gebrauchen könne, um verstärkt präventiv tätig zu werden. Nicht alle Planstellen in der PI seien derzeit besetzt.

Der Pauritzer Platz in Altenburg gehört zu den Orten im Landkreis, die von der Polizei verstärkt bestreift werden. Quelle: Mario Jahn

Einen Verbrechens-Hotspot gebe es derzeit nirgendwo im Altenburger Land. Und auch mit Intensivtätern habe man es 2019 recht wenig zu tun gehabt. Anders als in 2018, als beispielsweise ein einziger Feuerteufel fast 20 Brände legte. Der Mann wurde geschnappt. 2019 sank die Zahl der vorsätzlichen Brandstiftungen um 80 Prozent auf fünf.

