Altenburg

„Ich verstehe den Staatsanwalt“, sagt Tom Kupfer*. „Ich habe keinen stabilen Freundeskreis, trinke wieder und nehme Drogen.“ Es ist ungewöhnlich, wie der Angeklagte in sein letztes Wort vor dem Urteil am Altenburger Amtsgericht einsteigt. Vor allem weil Staatsanwalt Peter Witzmann kurz zuvor eine einjährige Haftstrafe für ihn forderte. „Ich sehe hier keine günstige Sozialprognose und keine Möglichkeit für Bewährung“, begründete der Anklagevertreter seinen Standpunkt.

Richter erfüllt Angeklagtem Wunsch

Dennoch und trotz eines vollen Vorstrafenregisters sowie Knast-Erfahrung bittet der 34-Jährige um eine letzte Chance. „Ich hin kurz davor, was Langfristiges zu machen“, fährt Kupfer mit Blick auf eine bewilligte Therapie in Mecklenburg-Vorpommern fort, obwohl er von seinen vorherigen drei Versuchen nur einen zu Ende brachte. „Ich hoffe, Sie räumen mir noch mal eine Bewährungsstrafe ein, dass ich es vielleicht doch noch schaffe, mein Leben zu ändern.“

Und Richter Peter Osin erfüllt dem Obdachlosen mit Alkohol- und Drogenproblem diesen Wunsch. Ein Jahr Freiheitsstrafe, die er auf drei Jahre zur Bewährung aussetzt, lautet das Urteil. Dabei hält der Richter ihm zugute, dass er nicht nur alles „unumwunden eingeräumt“, sondern auch zugestimmt hat, dass neben dem Besitz geringer Mengen Crystal Meth und Marihuana auch eine Reihe Diebstähle und Hausfriedensbrüche mitverhandelt werden konnten. Auch sei Kupfers Geständnis „von Unrechtseinsicht“ geprägt gewesen und es „handelt sich nicht um gravierende Straftaten“.

Justiz will sich Therapie nicht verschließen

Gegen Gnade sprachen freilich zwölf Vorstrafen und der Fakt, dass Kupfer kurz nach der letzten Haft im Vorjahr umgehend wieder Lebensmittel, einen Rucksack und eine Bluetooth-Box gestohlen hat. Zumal er fast überall Hausverbot hat. „Man muss ziemlich viel Begründungsaufwand betreiben, um zu einer günstigen Prognose zu kommen“, erklärte Osin dann auch. Natürlich könne man den Angeklagten als „unverbesserlich“ ansehen, aber er habe sich „aus eigenem Leidensdruck“ um die Maßnahme gekümmert. „Dem sollte sich die Justiz nicht verschließen.“

Zumal dies mit einem überschaubaren Risiko verbunden sei, ergänzte der Richter und begründet das mit den weitreichenden Auflagen und Weisungen, die er selbst überwacht und zu denen unter anderem die Therapie und 300 Stunden gemeinnützige Arbeit gehören. „Wenn Sie untertauchen, erlasse ich gleich wieder Haftbefehl.“ Dann müsse er die Strafe absitzen.

Ohne Alkohol und Drogen keine Straftaten

Darüber freute sich Kupfer derart, dass er Osins Urteil, das leicht über die von Verteidiger Alexander Giehler geforderten sieben Monate auf Bewährung hinausgeht und bereits rechtskräftig ist, mit erhobenen Daumen quittierte. Laut eigener Aussage ist der Mitdreißiger seit Wochen clean und will nun an der Ostsee lernen, wie man ohne Alkohol und Drogen lebt, mit Geld umgeht und Struktur in den Tag bringt. „Es wird mir nicht schwer fallen, aus Altenburg wegzugehen“, sagt er. „Wenn ich nüchtern bin, habe ich gar kein Bedürfnis, Scheiß zu bauen. Wenn ich was genommen habe, ist das wie eine andere Seite.“

*Name geändert

Von Thomas Haegeler