Drogen und Diebstähle: Wie ein junger Altenburger in die Sucht abrutschte

Altenburg

„Irgendwann kommt die Scheiß-egal-Haltung.“ Als Martin Meyer* diesen Satz sagt, scheint er ganz bei sich. Fast erleichtert wirkt der Altenburger, als er über seine schwindende Angst spricht, beim Klauen erwischt zu werden. Irgendwann, meint Meyer, habe er sich nicht mehr umgeschaut, sei einfach in Läden gegangen und habe sich genommen, was er brauchte. Irgendwann sei es ihm schnurz gewesen, ob sich jemand in den Weg stellt oder der Alarm losgeht.

Aufträge vom Dealer

Dieses Irgendwann erreicht Meyer spätestens Anfang des Vorjahres. Das Erschreckende: Da ist er gerade 22 Jahre jung. Dennoch pendelt sein Leben schon über Monate zwischen intensivem Drogenkonsum und Beutezügen, um sich Stoff zu beschaffen. Vor allem nach Crystal verlangt es ihn, aber auch nach Cannabis. Martin Meyer ist das, was Ärzte einen Polytoxikomanen nennen – einen von mehreren Giften abhängigen Menschen.

Zu seinen Hochzeiten erzielt der damals 22-Jährige sowohl beim Drogeneinkauf als auch beim Verkauf von Diebesgut Top-Preise. Quelle: Thomas Haegeler

„Ich bin gar nicht ohne Drogen aufgestanden“, erzählt Meyer, wie er sich wach machte, nachdem er 48 bis 72 Stunden geschlafen hatte infolge von auf Amphetamin durchgemachten Tagen und Nächten. „Ich brauchte morgens ein bis zwei Lines, um wach zu werden und dann bin ich los.“ Entweder zum Dealer, der ihm eine Liste teurer Parfüms gab, die er besorgen sollte, oder – wenn der Drogenhändler noch schlief – zu „Kumpels“, um Duftbestellungen entgegenzunehmen.

Super Preise und paradiesische Zustände

Anschließend ging es meist in die Filiale einer Drogerie-Kette auf dem Altenburger Markt, wo er die Liste „arbeitete“. Astreiner Auftragsdiebstahl. Dann zurück zum Dealer, der ihm die exklusiven Düfte direkt in Kristalle umwandelte. Es war ein florierendes Geschäft. Für das Diebesgut bekam er die Hälfte des Ladenpreises in Crystal – und den Stoff für 25 Euro pro Gramm. Das ist ziemlich günstig. Bewegt sich der Preis in Altenburg je Gramm doch sonst eher bei 60 bis 80 Euro.

Mit dem Auftragsdiebstahl von teurem Parfüm verdient sich der Altenburger seinen Lebensunterhalt (Symbolbild). Quelle: Julian Stratenschulte

Das nötigt sogar Ingo Leichsering Respekt ab. „Er hat sehr geschickt agiert“, konstatiert der Jenaer Psychiater, der schon Hunderte Drogenabhängige begutachtet hat. 25 Euro pro Gramm sei ein super Preis, in Jena sei er fast fünfmal so hoch. „Auch die Quote von 50 Prozent des Ladenpreises bei den Parfüms ist paradiesisch. Ich kenne niemanden, der das bekommt.“ Einziges Problem: Das Geschäft ist durch und durch illegal, weshalb das Altenburger Amtsgericht den mehrfach vorbestraften jungen Mann im Herbst zu weiteren drei Jahren Gefängnis verurteilt.

Angriffe mit Messer und Kleiderbügel

Sicher waren es die Drogen, die Martin Meyer gleichgültig machten. Wahrscheinlich stumpft er aber schon viel früher ab. Es fehlen ihm Halt, Liebe, Geborgenheit. Sein Vater verlässt die Familie noch vor seiner Geburt. Den gelegentlichen Kontakt zu dem Alkoholiker bricht der fast zwei Meter große Schlacks mit 12 Jahren ab. Auch von der Mutter und wechselnden Stiefvätern erfährt Meyer oft nur eines: Gewalt. Als krasseste Beispiele schildert er, wie sein Vater im Suff einmal mit dem Messer auf ihn losging und die Mutter einen Kleiderbügel aus Holz auf seinem Rücken zerschlug.

Nur Crystal Meth blieb

Die Droge Crystal Meth war über Jahre die einzige wirkliche Konstante im Leben des jungen Altenburgers Quelle: dpa

„Das fing in der Grundschule an – bis ich abgehauen bin“, erzählt der nun 23-Jährige, warum er mit 16 auch den Kontakt zur Mutter abbricht. Da hatte er schon ein Jahr im Heim verbracht und war auf Crystal. Nach seinem ersten Mal Meth mit 12, 13 konsumiert er „sämtliche chemische Drogen, die der Markt hergibt“. Die Liste reicht von GBL, bekannt als K.O.-Tropfen, über LSD, Kokain, Ecstasy bis hin zu Kräutermischungen, sogenannten Legal Highs. „Das kam alles immer mal wieder.“ Nur Meth blieb. „Das habe ich täglich konsumiert.“

Meyers Entscheidung für Crystal nennt Psychiater Leichsering „intuitiv“. Denn bei ihm wird mit 12 eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) diagnostiziert und mit Ritalin, das Meth ähnelt, behandelt. Dadurch habe sich früh ein „Suchtgedächtnis“ entwickelt, erklärt der Arzt. „Während andere unter Meth ein Hochgefühl haben, führt es bei ihm eher zu Beruhigung, zu Wohlempfinden. Betroffene bleiben deshalb sehr schnell hängen.“

Das Kriminalitätskarussell dreht sich

Die fehlende emotionale Stabilität habe zu einer „irritierten Allgemeinentwicklung“ geführt, so Leichsering. Weil eine Vertrauensperson fehlt, folgen „frühzeitige Verhaltensauffälligkeiten“, die erste Zigarette und der erste Alkohol mit 11. Die Erfahrungen aus dem Elternhaus ekeln ihn aber so an, dass das „kein Stoff zur Befindlichkeitssteigerung“ wird. Mit 13, 14 steigt er dann straff in die Welt härterer Drogen ein. Konsumiert Meyer anfangs 0,5 bis 0,8 Gramm Crystal alle paar Tage, sind es zuletzt zwei bis drei Gramm täglich.

Verteidiger Helge Klein setzt sich über die anwaltliche Vertretung hinaus für seinen Mandanten ein. Quelle: Thomas Haegeler

Auch deswegen hat der Schlacks keinen Schulabschluss, geht mit dem Zeugnis der 8. Klasse ab. Danach wechselt er von Berufsschule zu Berufsschule, fliegt aber wegen Problemen mit Autoritäten und Regeln überall raus. In diese Zeit, mit 15 bis 17, fallen auch die ersten Verurteilungen: Körperverletzung, Sachbeschädigung und Diebstähle. Das Kriminalitätskarussell dreht sich immer schneller: illegaler Waffenbesitz, Drogendelikte, Einbrüche – und immer wieder Diebstähle. Jugendstrafe reihte sich an Jugendstrafe. So kommen 79 Straftaten zusammen.

Die letzte Beziehung bricht

Erst im Jugendknast arbeitet Meyer richtig und erwirbt Ansprüche auf „Edelhartz“, wie er und seine Kumpels das Arbeitslosengeld I nennen. Als er Ende 2018 rauskommt, wohnt er zunächst bei seinem acht Jahre älteren Bruder, der für ihn Vaterersatz und einziger Halt ist. Bis Anfang 2020 ein Streit mit dessen Freundin eskaliert und damit die letzte Beziehung bricht. Zuvor hatte er die zwischenzeitlich bezogene eigene Wohnung verloren, weil er Termine beim Amt verpasst, das ihm den Geldhahn zudreht.

Für den Jenaer Psychiater Ingo Leichsering ist bei dem heute 23-Jährigen Hopfen und Malz noch nicht verloren. Quelle: Thomas Haegeler

Anfang 2020 ist er obdachlos, lebt bei Kumpels, konsumiert und klaut. „Ich habe von Drogen und Parfüm gelebt“, sagt Meyer über die Abwärtsspirale. „Er ist das ärmste Schwein auf dem Planeten, weil er wirklich ganz allein ist“, fasst sein Anwalt Helge Klein die Situation zusammen. Mehrere Briefe habe er der Familie geschickt und mit ihr telefoniert. „Die sind so was von ablehnend in ihrer Reaktion gewesen. So was habe ich noch nie erlebt.“

Erste Schritte auf steinigem Weg

Das wundert den Psychiater wenig. „Ihr Bruder wartet auf ein Signal“, erklärt Leichsering. „Er hat die Hände gehoben, weil er nicht mehr kann.“ Das werde sich mit einer Therapie aber ändern. „Sie haben Glück gehabt, dass durch all die Jahre Konsum im Kopf nicht allzu viel kaputtgegangen ist. Bei anderen ist da Matsch im Hirn. Hier kann man was draus machen.“ Der Schlüssel dafür sei aber Abstinenz.

Das weiß auch Martin Meyer. Die ersten Schritte auf dem steinigen Weg hat er bereits getan: Seit einigen Monaten ist er clean, therapiewillig und ein knappes Jahr nach seiner Verhaftung in einer Gartenanlage in Südost sind alle Verfahren vom Tisch. Nun liegt es allein an dem Altenburger, wie der Kampf gegen die Sucht und die Scheiß-egal-Haltung ausgeht.

* Name geändert

Von Thomas Haegeler