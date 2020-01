Drogen und Mobbing – für diese Probleme ist die Gießkanne das falsche Mittel

Altenburg

Es sind bedenkliche Ergebnisse, die die Befragung von Lehrern und Sozialpädagogen über die Probleme an unseren Schulen zu Tage förderten. Allerdings ist in den Einrichtungen nun aber auch nicht alles zu spät, weshalb Panik nicht nötig ist. Handlungsbedarf besteht jedoch allemal. Deshalb ist überfällig, dass sich Sozialarbeiter um neun weitere Schulen im Landkreis kümmern. Auf diese Hilfe gewartet wurde an den meisten Standorten schon lange. Und die Frage lautete dort mitunter: Kommt nur einer oder zwei?

OVZ-Redakteur Jens Rosenkranz. Quelle: Mario Jahn

Nicht nur das zeigt, dass das Gießkannenprinzip das eigentliche Ziel verfehlt. Denn an einigen wenigen Schulen sind die Probleme weit gravierender, als an anderen Standorten, wobei beide aber nun einen Sozialarbeiter bekommen.

Ausschuss hätte mehr Mut beweisen können

Hier hätte der Jugendhilfeausschuss mehr Weitsicht und Mut zeigen können, ja müssen. Vor allem für solche Fälle, wo die Probleme der Migration auf die von Hartz IV treffen und sich gegenseitig verschärfen. Ohnehin ist es unfassbar, dass sich Schulen mit zweierlei Konfliktpotenzial herumschlagen müssen. Wohin das führt, sieht man nun. Ebenso, wo sich Hartz IV und Probleme der Migration im Landkreis häufen. Ein solches Versagen verlangt andere Lösungen als Sozialarbeit.

Trotz dieser Brennpunkte werden viele Lehrer aufatmen. Haben sie mit einem ordentlichen Unterricht anderes und genug zu tun, als die Folgen von sozialen Benachteiligungen auszubügeln. Sie damit zu überfordern, macht ihren Beruf nicht attraktiver.

Von Jens Rosenkranz