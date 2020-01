Drogenfahrt: Altenburger rast mit 120 durch Borna

Borna

Eine Verfolgungsjagd, die sich ein mehrfach vorbestrafter Mann aus Altenburg vor einem knappen Jahr in Borna mit der Polizei lieferte, hatte jetzt am hiesigen Amtsgericht ihr juristisches Nachspiel. Der 42 Jahre alte Angeklagte Frank Z.* kam mit einem blauen Auge in Form einer Bewährungsstrafe davon.

Das lag vor allem daran, dass ihm der Handel mit verbotenen Drogen, weswegen er ebenfalls angeklagt war, nicht nachgewiesen werden konnte.

Der Reihe nach: Ein Autofahrer rief am 17. Februar 2019 kurz nach 18 Uhr die Polizei an, weil er vor sich einen Audi wahrnahm, der stockend und in Schlängellinie auf der B 93 Richtung Borna fuhr. Eine Streifenwagenbesatzung setzte sich in der Altenburger Straße auf Höhe des schwarzen Netto hinter den Audi und schaltete das rote Lichtband „Stopp Polizei“ ein.

Fahrer will sich der Kontrolle durch die Polizei entziehen

Von da an wurde es schnell und gefährlich. Frank Z.* trat aufs Gas. Er wollte sich, das gibt er im Gerichtssaal zu, der Polizeikontrolle entziehen. Er raste die Sachsenallee nach oben, nach links in die Leipziger Straße, an deren Ende nach rechts ins Gewerbegebiet Ost, wo er vor Lekkerland wendete.

An der Ampelkreuzung umkurvte er das quer stehende Polizeifahrzeug, donnerte die Leipziger Straße auf der falschen Seite zurück, bog nach rechts in die Sachsenallee und fuhr auch hier, weil von rechts Autos aus der Röthaer Straße kamen, auf die Gegenspur. „Alle Ampeln, die ich gesehen habe, standen auf Rot“, sagt ein Polizeibeamter, einer der damaligen Verfolger, als Zeuge vor Gericht. Das scherte Z. jedoch nicht. Dem war auch egal, ob andere Fahrzeuge oder Fußgänger ausweichen mussten.

Angeklagter steht bei Fahrt unter Drogeneinfluss

Der Angeklagte raste weiter bis Thräna, dort stieg er aus, flüchtete zu Fuß weiter und wurde gefasst. Im Gerichtssaal lässt er seine Anwältin den Grund für seine Flucht erklären. Er besaß demnach seit Mitte 2017 nur noch eine polnische Fahrerlaubnis, die möglicherweise nicht gültig war. Nach einem Brief von der Staatsanwaltschaft hatte er Angst vor einem Verfahren.

Die Beamten fanden noch weitere Gründe für die allgemeingefährliche Raserei: Der Altenburger stand unter dem Einfluss von Drogen und hatte in einer Sporttasche eine Flasche mit 210 Millilitern so genanntes Liquid Ecstasy (GHB) und 1500 Euro Bargeld. In Z.s Wohnung wurden später die Substanzen GHL (ein Lösungsmittel) und Natriumhydroxid gefunden, aus denen ungefähr ein Liter Liquid Ecstasy hergestellt werden kann.

Drogenhandel kann Gericht nicht nachweisen

Doch den Handel bestreitet Z. erfolgreich. Die wenigen Indizien – eine kauderwelsche Facebook-Nachricht, die eine Bestellung sein könnte, ein gestohlenes Fahrrad im Keller und das Bargeld – reichen selbst der Staatsanwaltschaft nicht, um am Vorwurf des Handelns mit Betäubungsmitteln festzuhalten. Bleibt nur der ebenfalls strafbare Besitz der 210 Milliliter aus dem Auto.

Die halsbrecherische Flucht mit bis zu 120 Kilometern je Stunde gilt als verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Den Straftatbestand gibt es seit 2017 im Strafgesetzbuch, er ist eine Reaktion auf einen Vorfall in Berlin, wo bei einem illegalen Autorennen ein Mensch ums Leben kam. Dafür und für den unerlaubten Drogenbesitz bekommt Z. zusammen zwölf Monate Gefängnis. Vorläufig bleibt er aber frei.

Z. hatte zwischen 1994 und 2013 mehr als ein Dutzend Mal vor Gericht gestanden. Diebstähle, Körperverletzungen, Fahren unter Alkohol, Drogendelikte, sexueller Missbrauch, räuberische Erpressung, Störung der öffentlichen Ordnung hatten ihm nach und nach mehrere Jahre Jugendgefängnis und Gefängnis eingebracht, zuletzt Entziehung und Maßregelvollzug.

Im Februar 2019 stand er nach ausgesetzter Haft noch unter Bewährung. Die gewährt ihm das Schöffengericht trotz allem auch jetzt noch einmal. Vor allem, weil er geständig war und eine Arbeitsstelle hat. Zwei Jahre muss Z. sich bewähren, außerdem noch 2000 Euro an eine Hilfsorganisation für Suchtkranke zahlen.

(* Name geändert)

Von André Neumann