Drogenfund in Altenburger Wohnung – doch der Mieter will damit nichts zu tun haben

Altenburg

Ein 31-Jähriger musste sich kürzlich vor dem Altenburger Amtsgericht verantworten – wegen Besitzes und Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Noch wirft der Fall des Ghali N., der zurzeit in Untersuchungshaft sitzt, einige Fragen auf, die polizeilichen Ermittlungen sind bisher nicht abgeschlossen. Zu einem Urteil durch Richter Peter Osin kam es daher noch nicht, eine Fortsetzung der Verhandlung ist bereits für den 16. Dezember angesetzt.

Richter Peter Osin leitete die Sitzung zum Fall Ghali N. Quelle: Friederike Pick

Es begann im vergangenen Jahr, mit dem Fund eines zurückgelassenen Rucksacks in der Deutschen Bahn – darin ein Personalausweis und 100 Gramm Marihuana. Die Auswertungen der Fingerabdrücke auf den im Rucksack befindlichen Gegenständen führte die Polizei später zu Ghali N., der Ausweis hingegen gehörte einem vermeintlich Bekannten des Angeklagten. Hier entstand die erste Lücke in der Geschichte um den Fall: Der Besitzer des Personalausweises ist derzeit nicht auffindbar.

„Für ihn ist da eine Welt zusammengebrochen.“

Am 12. November 2020 fand eine Razzia bei der aufgefundenen Adresse statt, direkt im Anschluss fuhr die Polizei zu Ghali N.’s damaliger Wohnung in der Leipziger Straße in Altenburg. Dort fanden die Polizeibeamten fast 600 Gramm Marihuana, daneben weitere Tabletten, 300 Euro in bar und eine Feinwaage. Der Angeklagte sei vor Ort gewesen, berichtete ein Altenburger Polizist, der in der Schöffensitzung als Zeuge aussagte. „Er weinte, als die Drogen gefunden wurden“, erzählte der 37-jährige Beamte. „Für ihn ist da eine Welt zusammengebrochen.“

Von möglichem Komplizen fehlt jede Spur

Der Anwalt des Angeklagten, Udo Freier, behauptete nun, weder das gefundene Bargeld noch die Drogen gehörten Ghali N., er habe das für einen Komplizen „gebunkert“. Bei dem Komplizen handelt es sich um jenen Mann, von dem derzeit jede Spur fehlt. Der Angeklagte gebe jedoch zu, ein paar Gramm Marihuana für den Eigenbedarf genutzt zu haben, so Freier. Sein Mandant redete während der Verhandlung nur wenige Sätze. Er spricht Arabisch, ein Dolmetscher übersetzte für ihn während des Prozesses. „So war es doch, oder?“, fragte Freier mehrmals seinen Mandanten in der Verhandlung, vermutlich, um Missverständnisse aufgrund der Sprachbarriere zu vermeiden.

Fortsetzungstermin im Dezember

In der Wohnung des Angeklagten hatte die Polizei am Tag der Razzia außerdem zwei Handys und zwei Laptops gefunden. Diese werden derzeit noch ausgelesen. Fest steht bisher, dass Ghali N. Drogen in seinem Besitz hatte. Ob er diese jedoch lediglich für einen Komplizen lagerte und nicht selbst damit handelte, wie er es zuletzt behauptete, muss am Fortsetzungstermin des Prozesses im Dezember noch geklärt werden.

Von Friederike Pick