Nobitz/Altenburg

Mehrere Hundert Hard-Tekk-Fans feierten am Wochenende in der Alten Wollspinnerei im Nobitzer Ortsteil Kotteritz „8 Jahre Kopf & Hörer“. Die Polizei nahm die Technoparty zum Anlass für eine Abreisekontrolle. Wie mitgeteilt wurde, erwischten die Beamten mehrere Veranstaltungsteilnehmer am Sonntagmorgen am Altenburger Bahnhof, die verbotene Drogen bei sich hatten. Für einen 27-Jährigen lief es besonders schlecht, da sich herausstellte, dass gegen ihn auch ein offener Haftbefehl vorlag. Der junge Mann wurde festgenommen und beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Von OVZ