Drohbrief: AfD-Landeschefs verlangen Auflösung der Kreistagsfraktion

Altenburg/Erfurt

In der AfD ist ein Machtkampf zwischen dem Landesvorstand und der Kreistagsfraktion des Altenburger Landes entbrannt. In einem Schreiben aus Erfurt werden die Fraktionsmitglieder aufgefordert, ihre Zusammenarbeit mit der Organisation „Starke Heimat“ zu beenden. Uwe Rückert hatte vor einigen Wochen als Vorsitzender die Fraktion in AfD/Starke Heimat umbenannt. Er selbst war bereits im Oktober 2019 aus der AfD ausgetreten (OVZ berichtete). Die Mehrzahl der zehnköpfigen Fraktion gehört der Partei ebenso nicht an.

Vorsätzlicher Verstoß gegen Parteiordnung

In dem der OVZ vorliegenden Schreiben werden die Parteimitglieder nun darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Landesvorstand am 29. April einstimmig beschlossen habe, dass eine Zusammenarbeit oder Kooperation mit der Starken Heimat mit einer Mitgliedschaft in der AfD unvereinbar ist. Das Nichtbefolgen dieses Beschlusses würde als vorsätzlicher und schwerwiegender Verstoß gegen die Ordnung der Partei angesehen.

Hohes Schadenspotenzial

Anlass dafür seien Diffamierungen und Angriffe von Rückert gegen Mitglieder des Landes- und Kreisverbandes. Diese würden ein hohes Schadenspotenzial entfalten, „da sie zu massiven innerparteilichen Konflikten und zum Zusammenbruch der Motivation von Mitgliedern im Kreisverband führen“, heißt es. Ebenso schwer wiege Rückerts Versuch, die AfD-Kreistagsfraktion zu kapern. Ihm sei es gelungen, einen offenkundig rechtswidrigen Beschluss der Fraktion mit Mehrheit herbeizuführen, wonach eine Koalition mit der Starken Heimat gebildet wurde. Es sei davon auszugehen, dass Rückert dem Landes- und dem Kreisverband massiven Schaden zufügen wolle.

Parteimitglieder sollen Fraktion verlassen

Der Landesvorstand fordert die Fraktion nun auf, in einer Sitzung das Ende der Zusammenarbeit beziehungsweise Koalition mit der Starken Heimat zu beschließen. Finde dieser Antrag keine Mehrheit, so sollen die AfD-Mitglieder die Fraktion verlassen und eine eigene Gruppierung gründen.

Kreistagsfraktionschef der AfD/Starke Heimat Uwe Rückert. Quelle: Ute Waltz

Rückert selbst hat die Forderungen zurückgewiesen. Erneut drohe der Landesvorstand mit hanebüchenen Konsequenzen, „welche durchzusetzen überhaupt nicht in Ihren Zuständigkeiten und Möglichkeiten liege“, erklärt Rückert auf seiner Internetseite. Es werde versucht, mit der Brechstange die gut funktionierende Kreistagsfraktion zu zerstören. AfD-Landeschef Björn Höcke und seine Gefolgsleute bezeichnet Rückert als „um ihre Pfründe besorgte Polemiker“. Er werde ihrem Verhalten mit ganzer Energie begegnen. „Was auch immer an Beschlüssen von einem Höcke geführten Gremium kommt, hat durch sein gravierendes Fehlverhalten jede Legitimation eingebüßt.“

Von Jens Rosenkranz