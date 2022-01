Drohendes Aus für Altenburger Futura-Verein: Landtagsfraktion will in Erfurt gegensteuern

Altenburg

Das Land Thüringen will in diesem Jahr zwei Millionen Euro weniger in die Integrationsförderung stecken. Auch die Migrationsarbeit des Altenburger Futura Vereins steht dadurch auf dem Spiel (die LVZ berichtete). Die geplanten Kürzungen im Landeshaushalt 2022 zwingen den gemeinnützigen Verein momentan, seine Integrationsarbeit auf ein Minimum zu reduzieren. Die LVZ fragte beim Altenburger Landtagsabgeordneten Ralf Plötner (Die Linke) nach, wie er sich zu den geplanten drastischen Einkürzungen positioniert.

Wie passen die geplanten Kürzungen zur Flüchtlingspolitik des Landes? Wie lassen sie sich mit der offiziellen politischen Haltung vereinbaren, alles zu tun, damit die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund gelingt?

Der Landeshaushalt für 2022 ist ein Entwurf, der unter den finanziellen Herausforderungen der Corona-Pandemie entstanden ist. Letztlich beschließt der Landtag den Haushalt, bei dem es noch Änderungen geben wird. Die Integration von geflüchteten Menschen hat dabei weiterhin einen großen Stellenwert. Erst durch weltoffene Politikansätze dieser Landesregierung wurden Brücken gebaut, um Vereine wie Futura überhaupt erst entstehen zu lassen.

Welche Stellung beziehen Sie als Landtagsabgeordneter zu diesem Thema?

Ich setze mich im Landtag dafür ein, dass es höhere Finanzmittel gibt als im Entwurf des Landeshaushaltes. Konkret gibt es einen bereits eingebrachten Änderungsantrag zum Haushaltsentwurf, um bei Maßnahmen zur Integrationsförderung 700 000 Euro mehr einzustellen. Damit sollen Integrationsprojekte, wie Futura, nachhaltig gefördert werden.

Wie kann dem Futura Verein Altenburg und thüringenweit ähnlich betroffenen Integrationsbündnissen generell geholfen werden, ihre Arbeit weiterhin fortzuführen?

Es muss eine engere Verzahnung mit den offiziellen Stellen geben, wie dem Integrationsmanagement. Leider bleiben die Aktivitäten dieser Stelle im Altenburger Land weit hinter den Erwartungen zurück. Der eingebrachte Änderungsantrag soll landesweit die Integrationsarbeit stärken. Für eine Mehrheit zu diesem Antrag sind wir allerdings auch auf Stimmen der Opposition angewiesen, wie beim Gesamthaushalt auch.

Von Dana Weber