Drohne rettet jetzt Leben im Altenburger Land

Altenburg

Neue Technik zur Lebensrettung im Altenburger Land: Der Bereich Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises besitzt seit Jahresbeginn eine Flugdrohne. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, hat die Drohne vom Typ DJI M200 ein Gewicht von sechs Kilogramm und kann bis zu 3000 Metern hoch fliegen. Die Anschaffungskosten betrugen 20 000 Euro, wovon laut Behördensprecherin Jana Fuchs das Land Thüringen 5000 Euro Förderung beisteuerte.

Gerät mit Wärmebildkamera ab 18. Februar einsetzbar

Zur Ausstattung der Drohne gehört eine Wärmebildkamera, die gestochen scharfe Bilder und Videoaufnahmen liefert. Wie das Landratsamt weiter mitteilte, hat es für den Betrieb des neuen Hightechgeräts eine flugrechtliche Genehmigung des Luftfahrt-Bundesamtes beantragt und bekommen. Über jeden einzelnen Flug der Drohne wird in einem entsprechenden Buch Nachweis geführt.

So sieht die neue Drohne des Landkreises in Aktion aus. Quelle: Jana Fuchs

Im Einsatz ist das Gerät noch nicht, was sich aber bald ändern wird. „Ab dem 18. Februar kann die Drohne vom jeweiligen Einsatzleiter der Feuerwehren des Landkreises Altenburger Land in Gefahrensituationen eingesetzt werden – so zum Beispiel zur Auffindung von Personen in Gefahrensituationen, zur Erkennung von Brandherden in Gebäuden und Wäldern, zur Lageerkundung bei Bränden oder Hochwasserereignissen oder zur Einsatzoptimierung“, erklärte Kreisbrandinspektor Uwe Engert.

Drohne bei Wehr in Wintersdorf stationiert

„Der Vorteil einer Drohne: Sie kann in Bereiche vordringen, die für Menschen zu gefährlich oder unerreichbar sind“, so Engert weiter. Bilder aus der Vogelperspektive verschafften oft einen besseren Überblick über die Einsatzstelle. „Die Drohne ist auch im Dunkeln, bei Nebel oder bei starkem Rauch einsetzbar.“

Stationiert ist die Drohne bei der Freiwilligen Feuerwehr Wintersdorf, weil sie eine Spezialausbildung und ein Erkundungsfahrzeug für spezielle Gefahrenlagen hat. Zehn Kameraden absolvierten zudem eine vom Hersteller organisierte Ausbildung an der Drohne, um sie sicher fliegen zu können. Weitere Schulungen mit dem Fluggerät wird es laut Landratsamt in den kommenden Wochen geben, um die Routine zu verbessern. Wird die Drohne von einem Einsatzleiter angefordert, gehören auch immer zwei geschulte Kameraden der Wintersdorfer Wehr dazu, die das Gerät steuern.

Von Thomas Haegeler