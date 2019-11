Drohung gegen Altenburger Mäder-Schule: Noch keine heiße Spur

Altenburg

Der Polizeigroßeinsatz an der Altenburger Erich-Mäder-Schule sorgt auch nach einer Woche für Gesprächsstoff in der Stadt. Vergangenen Freitag waren zahlreiche Beamte an der Bildungseinrichtung im Einsatz, nachdem zuvor schriftlich eine Drohung eingegangen war (OVZ berichtete).

Bisher keine heiße Spur zum Täter

Auch gut drei Wochen nachdem die Schule das Schreiben erhalten hat gibt es offenbar noch keine heiße Spur zum Täter. Die Polizei hält sich auf Anfrage bedeckt: „Von unserer Seite gibt es zu diesem Sachverhalt keinerlei Auskünfte. Dafür ist allein das Schulamt zuständig“, teilte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera gegenüber der OVZ mit. „Unseres Wissens liegen noch keine Erkenntnisse zum Täter vor“, bestätigte Schulamtsleiter Berthold Rader.

Die Suche nach dem Verfasser der mutmaßlichen Drohung scheint allerdings auf Hochtouren zu laufen. Nach Informationen dieser Zeitung soll an dem in der Schule eingegangenen Brief oder Zettel DNA sichergestellt worden sein. Unter anderem mit dieser sucht man jetzt nach dem mutmaßlichem Verfasser.

Ablaufpläne für 19 Szenarien

Unabhängig davon, betont Rader, seien die Schulen im Landkreis jederzeit gut auf Situationen wie jene vom vergangenen Freitag vorbereitet. Der gesamte Vorgang, so Schulamtsleiter Rader, sei vom eigens für solche Fälle zuständigen Krisenteam der Schule und des Schulamtes in Absprache mit der Polizei abgestimmt worden. „Es gibt für derlei Lagen ausgearbeitete Ablaufpläne“, erklärt Rader. Diese seien bereits 2002, im Nachgang des Amoklaufs am Erfurter Gutenberg-Gymnasium, für alle Schulen im Freistaat erstellt worden. Damals hatte der ehemalige Schüler Robert Steinhäuser 16 Menschen und schließlich sich selbst erschossen.

Konkret sind in den laufend aktualisierten Plänen Handreichungen für insgesamt 19 verschiedene Krisenszenarien hinterlegt. Die Fallbeispiele reichen von körperlichen Auseinandersetzungen und medizinischen Notfällen bis zu Bombendrohungen oder Amoksituationen. In regelmäßigen Schulungen werden die Verantwortlichen auf den neuesten Stand gebracht und bestehende Kenntnisse aufgefrischt.

Handlungsempfehlungen für Schüler und Lehrer

Hinterlegt sind für jedes Szenario spezifische Handlungsempfehlungen für alle Beteiligten. Diese reichen von der Information der zuständigen Stellen, wie Polizei oder Schulamt, im Fall einer konkreten Bedrohung über die Warnung oder Evakuierung von Schülern und Personal bis hin zur Nachbereitung eines besonderen Ereignisses, die etwa unterstützt durch Schulpsychologen oder im Klassengespräch bewältigt werden kann.

Wie im Krisenfall exakt verfahren wird, hängt dabei nicht zuletzt von den Gegebenheiten vor Ort ab. So warnen manche Schulen etwa im Fall eines Angriffs über sogenannte Amokalarmierungsanlagen, per Durchsage oder SMS. Auch Verhaltensweisen für Schüler und Lehrer sind hinterlegt. So wird diesen geraten, sich im Klassenzimmer einzuschließen, Geräusche zu vermeiden und Mobiltelefone weitgehend abzuschalten, um eine Netzüberlastung zu vermeiden.

Schulamt verteidigt Vorgehen

Im Fall der Mäder-Schule habe die Zusammenarbeit der einzelnen Stellen reibungslos funktioniert, so Schulamtsleiter Rader. Durch die hohe Polizeipräsenz habe man eine abschreckende Wirkung erzielt. Dass der Schulbetrieb trotz Drohung aufrecht erhalten wurde, sei eine bewusste Entscheidung gewesen, um zu zeigen, dass man nicht einknicke. Auch die von manchen Eltern kritisierte Entscheidung, erst wenige Tage vor dem Einsatz über die Situation zu informieren, sei gezielt so getroffen worden. Man habe die Schulgemeinschaft nicht stärker und länger belasten wollen als nötig.

Von Bastian Fischer und Jörg Wolf