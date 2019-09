Drohungen, Erfolge und die Frau, die ihn nicht wählte: Wolfram Schlegel blickt zurück

Starkenberg

Anonyme Anrufe mit Beschimpfungen, Schreiben von der Staatsanwaltschaft, Neid, aber auch Anerkennung und erfolgreich geschlagene Schlachten – Anekdoten hat Wolfram Schlegel als Bürgermeister von Starkenberg etliche erlebt. Immerhin ist er in diesem Jahr ein Vierteljahrhundert im Amt und gehört damit zu den dienstältesten Gemeindechefs im Kreis. Trotz der Jahre sprechen ihn die meisten Einwohner seiner Gemeinde aber nicht mit „Bürgermeister“ an, erzählt der 63-Jährige und lehnt sich im Stuhl seines Amtszimmers zurück.

Sein Frau hat ihn nicht gewählt

Dann beginnen seine Augen zu lächeln. Eine der ersten Anekdoten, die ihm einfällt, führt zurück ins Jahr 1994. Genauer gesagt zum 12. Juni, dem Tag der Bürgermeisterwahl. Damals bekam Schlegel – noch Sozialdemokrat, inzwischen gehört er zu den Regionalen – 335 Wählerstimmen, was 43,9 Prozent entsprach und zur Stichwahl am 26. Juni führte, die er für sich entschied. „Aber ohne die Stimme meiner Frau. Sie hat mich damals nicht gewählt“, verrät er im OVZ-Gespräch im Bürgermeisterzimmer. Zwar traute die Ehefrau ihrem Gatten das Amt zu. Doch genau das sei das Problem gewesen. „Sie wollte nicht, dass ich Bürgermeister werde, weil sie wusste, dass das Auswirkungen auf unser Familienleben hat.“

Was sich bald bewahrheitete – die Schlegels lernten die unschönere Seite kennen. Denn bald gab es anonyme Anrufe mit Bedrohungen und Beschimpfungen. Das Lächeln ist aus Schlegels Gesicht verschwunden. Kein schönes Thema. „Aber das gehört leider auch dazu, damit muss man umgehen und darf es nicht überbewerten“, wiegelt er ab. Zu der Zeit lag politischer Sprengstoff im Streit um die neue Klärgrube im Ort. Diese abzuschaffen, war der Auftrag der Wähler an ihren neuen Ortschef. „Wenn man neu in so einem Amt ist, gibt es immer Leute, die austesten, wie weit sie gehen können“, meint Schlegel und fügt an, dass es seinerzeit gelang, die ungeliebte Klärgrube zu beseitigen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen den Bürgermeister

Auch die gegen ihn erhobene Strafanzeige wegen Subventionsbetrugs stellte sich zwar am Ende als haltlos heraus. Bis dahin bereitete ihm die Sache aber viele schlaflose Nächte. Alles begann eigentlich ganz harmlos: Es ging um eine Baugenehmigung, die den Gemeinderat passiert hatte und dementsprechend vom Bürgermeister unterschrieben worden war. Damit war Schlegel wenig später der Adressat für Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. „So etwas lässt einen nicht kalt“, plaudert er kopfschüttelnd aus dem Nähkästchen. Die Gemeindeverwaltung von Starkenberg und die Strafverfolgungsbehörden prüften den Vorwurf in der Tiefe. „Und dabei hat sich herausgestellt, dass wir alles korrekt gemacht haben und es keine Unstimmigkeiten gab.“

Letztlich wohl ein Fall von Neid, der nach Schlegels Einschätzung in den vergangenen 25 Jahren nicht weniger geworden ist. Dazu habe auch beigetragen, dass Starkenberg sich stetig positiv weiterentwickelt hat, meint der Ortschef. Er stellt die Kaffeetasse ab, blickt auf und verweist auf seine Amtsstube: Die ist im schick dastehenden Gemeindezentrum eingerichtet. Dass das Gebäude mit dem alten Saal im Gasthofensemble erhalten und saniert ist, zählt er zu den Erfolgen, die zusammen mit dem Gemeinderat geschafft wurden, so Schlegel. Ebenso wie die Eingemeindungen von Naundorf und Tegkwitz 2008 sowie Großröda 2012. Auch sein jüngstes Herzensprojekt, das neue Feuerwehrhaus, wird wohl in den kommenden drei Jahren fertig, in denen er noch Bürgermeister sein möchte.

Beruf und Ehrenamt ließen sich nicht immer trennen

„Ach es ist jetzt herrlich“, schätzt er die ersten Wochen seines Rentnerdaseins ein. Das kommunale Ehrenamt sei davon aber kaum betroffen. „Weil ich immer strikt zwischen Beruf und Bürgermeister getrennt habe“, sagt der ehemalige Wirtschaftsförderer des Landkreises. Er räumt aber ein, dass das hin wieder schwer war. Im Negativen etwa, alser als Bürgermeister gegen die Windräder in seiner Kommune stand, aber beruflich solche Investitionen unterstützen musste. Im Positiven bei Terminen oder Veranstaltungen, wenn sich in den Pausen Gespräche mit Staatssekretären oder Ministern ergaben. Dann ging es auch mal um Starkenberg. „Das ist schon ein Vorteil, wenn man Anliegen auf diese Weise ansprechen kann“, so Schlegel. Funktioniert habe der Spagat zwischen Beruf und Ehrenamt aber nur so gut, weil er sich auf seine Stellvertretenden und den Gemeinderat verlassen konnte, betont er. Und natürlich, weil ihn die Familie, speziell seine Frau, immer stütze und ihm den Freiraum gab, der nötig war. „Das einzige, was sie bis heute nicht mag: wenn sie mit ,Frau Bürgermeister’ angesprochen wird“, sagt Schlegel. Und das Lächeln in den Augen ist zurück.

Von Jörg Reuter