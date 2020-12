Drohungen gegen Altenburger Gesundheitsamt: Absender aus der Querdenken-Bewegung?

Altenburg

Gegen das Gesundheitsamt im Altenburger Land sind Drohungen eingegangen. Das bestätigte eine Sprecherin am Freitag auf LVZ-Anfrage. Sie bezog sich dabei auf „zahlreiche Anfragen mit immer den gleichen Fragen zu Tests, zu Zahlen und so weiter“, welche zum Teil Drohungen enthielten. Die Anfragen waren „offenbar dazu gedacht, die Arbeitszeit durch solche Fragen aufzubrauchen“. Dabei wurde auf die Behörde Druck ausgeübt: Bei Nichtantwort seien Klagen oder Haftbarmachungen angekündigt worden. Das Gesundheitsamt sei zudem aufgefordert worden, „die Fragen eidesstattlich zu beantworten“.

Verbindung zur Querdenken-Bewegung

Mit gehäuften Störanfragen machten laut einem Bericht der „Thüringer Allgemeinen“ auch andere Gesundheitsämter im Freistaat Erfahrungen – unter anderem in Gera und Erfurt. Über die Vorfälle wurden das Landesverwaltungsamt und der Thüringer Verfassungsschutz informiert. Laut Medienbericht gehen die in Gera eingetroffenen Störanfragen allesamt auf ein Internetportal zurück, das in enger Verbindung zur Querdenken-Bewegung stehe. Offen blieb am Freitag die Frage, inwieweit das Altenburger Gesundheitsamt Absender identifizieren kann.

Von Kay Würker