Dürre, Borkenkäfer, Holzpreise: Wie geht es dem Wald im Altenburger Land?

Altenburg

Die Dürreperiode, die von 2018 bis 2020 den Wäldern das Leben schwer machte, ist auch in diesem Jahr noch präsent. „Trotz guter Wasserversorgung in den Böden haben viele Bäume auf Grund des vertrockneten Feinwurzelsystems nicht mehr die Möglichkeit, das vorhandene Wasser aufzunehmen“, so Karsten Schröder, Leiter des Forstamtes in Weida. „Sie verdursten trotz Feuchtigkeit im Wurzelraum. Leider ist daher der Anteil absterbender Bäume im Vergleich zu den letzten beiden Jahren noch nicht gesunken und macht circa die Hälfte der regulären Holzernte aus.“

Die Holzernte orientiert sich am nachhaltigen Holzzuwachs. Dieser beträgt im Altenburger Land im langjährigen Mittel circa sieben Kubikmeter Holz jährlich pro Hektar Wald. Von dem durch die Dürre verursachten Trockenstress waren alle Baumarten betroffen. Die Nadelbaumarten Fichte, Kiefer und Lärche wehren sich gegen Borkenkäfer, indem sie die in die Rinde eindringenden Insekten mit Harztröpfchen stoppen. Allerdings konnte aufgrund des Wassermangels kein Harz mehr gebildet werden. Infolgedessen starben die Bäume nach Borkenkäferbefall in großer Zahl ab.

Birken und Pappeln besonders von Trockenheit betroffen

Bei den Laubbaumarten kam es häufiger zu direktem Vertrocknen von Bäumen. Besonders betroffen waren Birken und Pappeln, aber auch Buchen und Eichen. Denn auch in den tieferen Bodenschichten waren keine Wasserreserven mehr vorhanden. „Dadurch, dass im Altenburger Land vielerorts eine Baummischung aus verschiedenen Arten den Wald prägt, die zum Teil besser mit der Trockenheit klar kamen, wie zum Beispiel die Linde, die Roteiche oder die seltene Douglasie, sind die kahl gefallenen Flächen noch überschaubar und forstlich beherrschbar“, so Schröder. Sie betragen insgesamt weniger als fünf Prozent der Waldfläche, so dass eine Wiederbewaldung innerhalb weniger Jahre realisiert werden kann. „Die größten Kahlflächen befanden sich im Leinawald, der im Eigentum der Landesforstanstalt Thüringen Forst steht. Sie sind bereits zu 80 Prozent in Eichenmischwald umgewandelt worden.“ Die Eicheln dafür wurden überwiegend in Wäldern zwischen Gera und Altenburg gesammelt und zur Pflanzenanzucht in verschiedenen Baumschulen verwendet. Anschließend kamen sie als junge Pflanzen wieder ins Altenburger Land zurück. „Auch im nächsten Jahr sind umfangreiche Aufforstungen, wiederum überwiegend mit Eiche, geplant.“

Auch der Borkenkäfer machte sich an den Bäumen zu schaffen

Vor allem die Nadelbäume im Altenburger Land waren vom Befall verschiedener Borkenkäferarten betroffen. „Ausgehend vom Sturmholz aus dem Orkantief ,Friederike‘ im Januar 2018, das überwiegend Fichten zu Fall brachte, hat sich die Population des Fichtenborkenkäfers Buchdrucker explosionsartig entwickelt, da auch die warm-trockene Witterung dieses Insekt begünstigt.“ Auch die Fichte ist im Altenburger Land auf dem Weg, sich zu einer seltenen Baumart zu entwickeln. „Ab 2019 und besonders im Jahr 2020 traten wegen der Dürre zusätzlich Lärchenborkenkäfer und Kieferborkenkäfer in bisher nicht gekanntem Umfang auf, die zu flächigem Absterben kleiner Waldbestände dieser Baumarten führten“, so Schröder. Auch hier greifen die Waldumbaumaßnahmen von Thüringen Forst in den nächsten Jahren. Private Waldbesitzer können für die Wiederaufforstung der Dürreschäden Fördermittel nutzen, wofür der örtliche Revierförster beratend zur Seite steht.

Holzpreise momentan sehr hoch

Im Jahr 2020 fielen die Holzpreise für Nadelhölzer durch ein Überangebot auf ein historisches Tief. Sie betrugen nur noch ein Viertel des Preises vom Januar 2018. Anfang 2021 war dann eine Kehrtwende zu verzeichnen. „Viele Waldbesitzer arbeiteten wegen der unabkömmlichen Preise abgestorbenes Holz nicht mehr auf – das Angebot an Nadelholz verringerte sich. Gleichzeitig hatte die Sägeindustrie große lukrative Exportverträge nach Amerika und China abgeschlossen. Beide Faktoren verknappten Nadelsägeholz in Deutschland überraschend stark und führten zu Rundholzpreisen, die nunmehr bei sägetauglichen Bäumen 20 Prozent über denen vom Januar 2018 liegen“, führt Schröder aus. Eine wahre Achterbahnfahrt der Holzpreise innerhalb eines halben Jahres war zu beobachten.

Allerdings können die Waldbesitzer ihre Verluste aus dem Vorjahr nicht nach Belieben durch Holzeinschlag wieder ausgleichen. „Mancher besitzt gar kein Nadelholz mehr in seinem Wald, und wer noch Fichte hat, ist in diesem Jahr stark durch das marktregulierende Forstschädenausgleichsgesetz gebremst worden, mit dem der Bund den Frischholzeinschlag nach großen Schadereignissen überregional beschränkt.“

Laubbaumarten sind von diesen Marktverwerfungen nicht so deutlich betroffen. „Der Eichenpreis liegt seit Jahren stabil auf hohem Niveau, Buchenholz hat einen leicht aufsteigenden Preistrend, der aber deutlich unter der Eiche liegt. Alle anderen Laubbaumarten führen eher ein Nischendasein und spielen für die Betriebserhaltung der Forstbetriebe eine untergeordnete Rolle, zumal sie überwiegend als Brennholz oder Spanplattenholz vermarktet werden, wo die Gewinnmargen geringer sind als beim Sägeholz.“

Weitere Entwicklung nur schwer absehbar

Nach dem Ab und Auf der letzten zwei Jahre sei es schwer, eine Prognose zu wagen, so Schröder. Man könne auf Grund der hohen Nachfrage bei Bau und Handwerk, sowie steigenden Energiepreisen von einer längeren Periode hoher Rundholzpreise ausgehen. „Entscheidend ist aber, ob der Wald sich wieder bei guter Witterung regenerieren kann.“ Das bedeutet also auch, dass auftretende Stürme oder anhaltende Massenvermehrungen von Borkenkäfern das preisbildende Gefüge von Angebot und Nachfrage auch wieder durcheinander bringen können.

Holz aus dem Altenburger Land wird im Umkreis von 150 Kilometern verkauft

Ungeachtet dessen verfüge Thüringen über eine sehr gut entwickelte Sägeindustrie, so dass zusammen mit Werken in Sachsen-Anhalt sowie Verarbeitern und Brennholzhändlern in Sachsen fast das gesamte Rundholz aus dem Wald regional in 150 Kilometern Umkreis verkauft werde. Das in der Industrie verarbeitete Produkt wird als Brett, Palette oder Spanplatte aber zu großem Teil auch exportiert.

Von Mary Anne Härtling