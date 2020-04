Notbetreuung statt volles Haus: In den Kitas im Altenburger Land geht es in diesen Tagen deutlich ruhiger zu als sonst. Zig Kinder vermissen ihre Freunde, Erzieherinnen und Erzieher vermissen ihre Schützlinge. In der Wintersdorfer Kita begegnet man dem Problem nun mit einem kreativen Ansatz.