Dunkle Straßen in Meuselwitz

Altenburg

„Es brennt in mehreren Straßen in Meuselwitz seit zwei Tagen keine Straßenlaterne“, heißt es in einem Facebook-Post. Am Donnerstagabend wurde dort erstmals darauf hingewiesen, dass es in der Luckaer und in der Grenzstraße in Meuselwitz zappenduster blieb.

Reparaturen in der Luckaer Straße laufen

Seitens der Stadtverwaltung Meuselwitz hieß es auf OVZ-Anfrage, man sei über den Stromausfall in der Luckaer Straße informiert und habe die hauseigene Firma bereits verständigt. Diese sei vor Ort damit beschäftigt, den Schaden zu beheben. Über die genaue Ursache des Stromausfalls und das Ausmaß der Beschädigung konnte die zuständige Bauamtsleitung noch keine Angaben machen.

Stromausfälle sind in Meuselwitz keine Seltenheit, im vergangenen Jahr hatte die Meuselwitzer Kita „Märchenland“ innerhalb weniger Tage gleich zweimal mit Stromausfällen zu kämpfen. Ein defektes Kabel war hierfür die Ursache.

Stadtverwaltung ist auf Meldung der Bürger angewiesen

Die Straßenbeleuchtungs-Anlagen in Meuselwitz sind nicht mehr die jüngsten – teilweise stammen sie aus den 1950er-Jahren – und sind entsprechend schadensanfällig. Ausfälle und kleinere und auch mal größere Reparaturen kommen entsprechend häufig vor. Man sei hier auf die Mithilfe der Bürger angewiesen, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Ausfälle der Straßenbeleuchtung sollten gemeldet werden, damit die Stadt schnell reagieren könne, so die Bauamtsleitung. Das sei auch im Falle der Luckaer Straße so gewesen. Hoffentlich werden dort bald wieder die Lichter angehen.

Von Lilly Günthner