Altenburg

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung mussten die Beamten am Dienstagnachmittag in der Skatstadt eilen.

Um kurz nach 15 Uhr waren in der Lindenaustraße offenbar mehrere Männer aneinander geraten. Nach derzeitigen Erkenntnissen, so die Polizei, hätten dabei ein 18- und ein 50-jähriger Iraker einen 30-jährigen Landsmann angegriffen und verletzt. Zwar flüchteten die beiden Tatverdächtigen im Anschluss an die Tat, konnten jedoch im Zuge der eingeleiteten Fahndung festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder entlassen, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen gegen das Duo sind eingeleitet worden.

Von OVZ