Durchsuchung in Altenburg: Waffen und Drogen gefunden

Altenburg

Einsatz in Altenburg: In der Skatstadt rückten am Mittwochmorgen Polizeibeamte zu mehreren Durchsuchungen aus. Nach vorliegenden richterlichen Beschlüssen zu diversen Verstößen mit Rauschgiftbezug durchsuchten Beamte der örtlichen Polizeiinspektion insgesamt vier Objekte im Stadtgebiet. Im Zuge der Maßnahme waren auch zwei Diensthunde im Einsatz.

Beamte finden Drogen und Waffen

Wie die Polizei mitteilt wurde bei den insgesamt vier Beschuldigten – zwei Frauen im Alter von 31 und 37, sowie zwei 25 und 37 Jahre alte Männer – kleinere Mengen Betäubungsmittel, Handels- und Konsumutensilien und verschiedene Speichermedien fest- und sichergestellt. Zudem seien auch ein größerer pyrotechnischer Gegenstand, ein Nunchaku sowie ein Elektroschocker gefunden worden, teilt die Polizei auf Nachfrage mit.

Die Ermittlungen gegen die vier Beschuldigten dauern an.

Von OVZ