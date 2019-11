Eberhard Klauß stellt im Quellenhof in Garbisdorf aus

Garbisdorf

Auf seinen Bildern ist kein Baum zu sehen, kein Busch, erst recht kein Mensch. Zu sehen sind nur die Hinterlassenschaften des Menschen. Diese sind Stahl, Glas, Beton, Staub und Rost. Hinterhäuser, Vorderhäuser, Schuppen, Hallen und Tristesse. Alles in einer angenehmen Farbigkeit. Es sind Stadtlandschaften, die seit Freitag in der Galerie im Kulturgut Quellenhof in Garbisdorf gezeigt werden. „Geste und Form“ nennt sich die Ausstellung, in der knapp dreißig Grafiken und Acrylgemälde des Leipziger Malers und Grafikers Eberhard Klaus gezeigt werden.

Schaffen als Maler und Grafiker wird Lebensmittelpunkt

1947 in Leipzig geboren studierte Klauß nach Abitur, Facharbeiterabschluss als Maschinenbauer und Wehrdienst an der dortigen Karl-Marx-Universität Pädagogik, Kunsterziehung und Geschichte. Danach war er bis 1989 Fachbereichsleiter für Bildnerisches Volksschaffen an der zentralen Volkskunstschule beim Zentralhaus für Kulturarbeit in Leipzig. Ein Haus der Kultur und Kunst, das nach dem Ende der DDR nicht mehr gebraucht und abgewickelt wurde.

Ein Einschnitt im Leben des Eberhard Klauß. Zwar blieb er auch weiterhin in und um Leipzig als Kunsterzieher tätig, doch zum Lebensmittelpunkt wurde mehr und mehr das Schaffen als Maler und Grafiker. Im Laufe der Jahre fand er den Hauptgegenstand seines künstlerischen Tuns. Es sind vor allem die Industriequartiere des 19. und 20. Jahrhunderts sowie leer stehende Produktionshallen, die es ihm angetan haben. Dabei wolle er jedoch keine konkreten Stadtlandschaften malen, keine Ansichtskarten, sagte Eberhard Klauß im Galeriegespräch mit Günter Lichtenstein. „Wenn ein Bild auch einen konkreten Namen hat, wie zum Beispiel Wittenberger Straße“, er zeigte auf einen Druck an der Wand, „wenn Sie da hingehen, Sie werden das so nicht finden.“

Vereinfachen, bis das Erzählerische verschwunden ist

Eberhard Klauß sprach über seinen Schaffensprozess als Künstler. Vor der Realität entsteht eine Zeichnung. Dann noch eine. Alles landet in einer Kiste. Wenn die voll ist, werden die Zeichnungen überarbeitet. Er lässt Details weg, vereinfacht, bis das Erzählerische verschwunden ist. Übrig bleiben Struktur, Geste und Form. Bei der Entstehung eines Bildes komme bei ihm die Grafik an letzter Stelle, plauderte er über seine Arbeitsweise. In den warmen Jahreszeiten entstehen die Skizzen, an den Acrylgemälden wird im Winter im Atelier gearbeitet. „Malen ist für mich, aus dem Körper heraus zu arbeiten, es ist etwas Spontanes“, sagte Eberhard Klaus. Er sprang dabei vom Stuhl auf und führte in der gut besuchten Vernissage eine kurze Performance als Maler ohne Pinsel auf. Für ihn entsteht eine Malerei im Tun, eine Grafik ist etwas Fertiges, das auf die Druckplatte gebracht wird. „Da sitzt man an einem Tisch, hat eine ruhige Hand, man weiß, was man will und ist sehr genau“, beschrieb der Künstler den Unterschied zur Malerei.

Arbeitsaufenthalte in Südfrankreich

Seit 1990 verbringt Eberhard Klauß das Frühjahr in Südfrankreich. Von den Arbeitsaufenthalten unter südlicher Sonne bringt er Skizzen mit, aus denen werden im heimischen Atelier Bilder. Man sieht diesen nicht an, von welchem Licht sie inspiriert sind. Denn auch sie sind reduziert auf Geste und Form. Und diese scheinen wohl weltweit ähnlich zu sein. Jedenfalls in den Augen von Eberhard Klauß. Im Galeriegespräch sagte er: „Man muss selbst heraus finden, wer man ist und worin die dazu adäquate Form besteht. Das bekommt man an keiner Hochschule gelehrt.“ Seine Form als Künstler hat er gefunden: „Ich brauche einen großen Pinsel und eine Bürste. Dann fühle ich mich nicht schlecht.“

Die Ausstellung ist bis zum 26. Januar 2020 zu sehen. Besichtigung ist nach Absprache unter guenter.lichtenstein@leitermann.de möglich.

Von Klaus Peschel